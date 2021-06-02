Германия вновь открыла воздушное пространство для компаний из России

Германия вновь открыла свое воздушное пространство самолетам российских авиакомпаний. Об этом министерство транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ сообщило вечером в среду, 2 июня. Кратковременный запрет коснулся рейсов компаний "Аэрофлот" и S7.
Российская сторона подтвердила, что разрешения получены. "Все нормально, все разрешили", - указал генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов в ходе Петербургского международного экономического форума. А в компании S7 сообщили, что полеты в Германию "будут выполняться в плановом порядке".
В свою очередь, флагманский авиаперевозчик Германии, компания Lufthansa, получил разрешение российских властей выполнять полеты в города РФ, действующее до конца июня, заявила представительница фирмы. Несколькими часами ранее Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта-на-Майне в Москву и Санкт-Петербург "из-за отсутствия согласования с властями" России. Речь шла о согласовании с целым рядом российских инстанций, уточнили в компании. После этого Федеральное ведомство авиации Германии закрыло воздушное пространство страны для самолетов авиакомпаний из РФ.
Полеты в обход Беларуси после посадки Ryanair в Минске
Рейсы германского перевозчика должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси после инцидента с лайнером компании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Белорусские власти 23 мая принудили самолет совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России.
Участники саммита Евросоюза в Брюсселе 24 мая согласовали санкции, предполагающие, кроме прочего, запрет на использование воздушного пространства и аэропортов ЕС белорусскими авиалиниями. Совет ЕС призвал европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
Выбор имени
Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
Гамбург
Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
В честь художника
Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
Франкфурт без имени
Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
С именем, но без аэропорта
Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
Двойные названия
Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.
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Как выбирают названия для немецких аэропортов
Код вместо названия
В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.
Автор: Ксения Сафронова