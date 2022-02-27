 В ООН оценили число беженцев из Украины в 150 тысяч человек | Новости из Германии об Украине | DW | 27.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В ООН оценили число беженцев из Украины в 150 тысяч человек

Число беженцев из Украины в свете военного вторжения России продолжает расти, рассказала DW представительница UNHCR. В ООН ожидают потока в 4 млн человек. Польша заявила о прибытии 100 тысяч.

Польский пограничник и беженцы из Украины

Польский пограничник и беженцы из Украины

Все больше жителей Украины вынуждены покинуть ее из-за военного вторжения России. По состоянию на субботу, 26 февраля, Украину покинули около 150 тысяч человек, рассказала представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) Джун-ах Гедини-Уильямс в интервью медиакомпании Deutsche Welle. По ее словам, их количество продолжает расти.

UNHCR ожидает, что границы соседних с Украиной стран пересекут до 4 миллионов человек. Однако в настоящее время спланировать объем притока беженцев сложно, отметила Гедини-Уильямс.

Беженцам из Украины помогают не только власти, но и местные жители

Все государства - соседи Украины держали границы открытыми, с одобрением указала представительница UNHCR. По ее словам, принимающие страны обеспечили беженцев необходимым продовольствием, питьевой водой и услугами врачей, причем речь идет как о действиях властей, так и местных жителей. Гедини-Уильямс выразила надежду на дальнейшие поддержку и солидарность в адрес беженцев из Украины.

По данным властей Польши, на ее территорию прибыли 100 тысяч беженцев. Еще около 50 тысяч достигли Венгрии и Румынии, а несколько тысяч - Молдовы.

Смотрите также:

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    Акции солидарности с Украиной

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    Акции солидарности с Украиной

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Акции солидарности с Украиной

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 01:56

Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022)

Контекст

Как и куда уезжают белорусы из Украины после вторжения России

За двое суток после нападения России на Украину страну покинули более 50 тысяч человек. Уезжают и белорусы, бежавшие туда от режима Лукашенко. DW поговорила с такими людьми.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: львовские волонтеры готовятся к наплыву беженцев и помогают армии (26.02.2022)  

В армию или за границу: молодые украинцы оказались перед выбором из-за событий в Донбассе  

Реклама

Самые читаемые

Военный эксперт: Россия столкнулась с серьезным сопротивлением украинцев  

Германия выступила за частичное отключение России от SWIFT  

Россия против Украины. Как дело дошло до большой войны  