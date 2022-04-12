 На антивоенных акциях в Москве задержаны свыше 400 несовершеннолетних | Новости из Германии о России | DW | 12.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

На антивоенных акциях в Москве задержаны свыше 400 несовершеннолетних

В связи с задержанием несовершеннолетних на антивоенных акциях в Москве составлены протоколы по статьям о "неисполнении родителями обязанностей" и "нарушении правил участия в публичном мероприятии".

Акция протеста в Москве

Акция протеста в Москве (фото из архива)

На антивоенных акциях в российской столице с 24 февраля по 31 марта задержаны 412 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ее слова во вторник, 12 апреля, приводит агентство РБК.

В первый день акций в отделения главного управления МВД по Москве доставили 52 подростка, были составлены 19 протоколов в связи с "неисполнением родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и 39 протоколов за "нарушение правил участия в публичном мероприятии".

По данным "ОВД-Инфо", всего с начала протестов против войны с Украиной в России задержали 15 425 человек в более чем 140 городах. Участникам акций протеста грозят многотысячные штрафы и уголовные дела.

Статья о "дискредитации" ВС

Ответственность предусмотрена за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ", которую власти сочтут фейком, и "дискредитацию использования российских войск".

В отдельных случаях могут грозить штраф до пяти миллионов рублей или заключение сроком от пяти до 10 лет. Если распространение "фейков" привело к тяжким последствиям, возможно лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Рассмотрено более 300 административных дел

Публичными действиями и призывами, направленными на "дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", могут считаться антивоенные акции протеста и лозунги - к примеру, "Нет войне". За участие в антивоенном митинге может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Повторные протесты могут привести к штрафу до 300 тысяч рублей или сроку лишения свободы до трех лет. В самом тяжелом случае штраф будет доходить до миллиона рублей, срок заключения - до 5 лет колонии.

С начала протестов суды в РФ рассмотрели более 300 административных дел, связанных с законодательством о "дискредитации российских вооруженных сил". Возбуждено минимум 21 уголовное дело.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 59:32

Атака Путина на силовиков за провал в Украине и таинственный визит в Кремль канцлера Австрии

Аудио- и видеофайлы по теме

Дети Путина и Лаврова под санкциями, в Кремле назревает конфликт элит. DW Новости  

Запад наказывает семью Путина: кремлинологи о санкциях против детей российского президента  

Реклама

Самые читаемые

Пророссийские демонстрации в Германии. Как реагируют немцы  

Меркель не намерена комментировать свою политику в отношении России  

Зачем канцлер Австрии ездил к Путину и о чем с ним говорил  