Pussy Riot в Берлине: песня против войны в Украине и тур по Европе

В четверг, 12 мая, вечером в Берлине стартует турне группы Pussy Riot по европейским городам. Подготовка к нему началась в Вильнюсе, где собрались участницы группы. Сколько их всего? На этот вопрос участница группы Pussy Riot Мария Алехина ответить затрудняется. "Pussy Riot существует в разных точках - в России и за рубежом, - говорит Алехина. - Не могу назвать вам точного числа членов нашей группы. Это ведь не объединение. Каждый, кто совершает поступки в духе Pussy Riot, - часть Pussy Riot".

Новая песня - против войны в Укриане

Участница Pussy Riot Марина Алехина уехала из России. Это решение она приняла после того, как 21 апреля ей определили наказание в виде лишение свободы в колонии общего режима. DW встретилась с Алехиной в Берлине, незадолго до первого концерта. В турне группа отправляется с проектом "Riot Days", в основу которого легла одноименная книга Марии Алехиной.

В интервью DW она сказала: "Я хочу выступать, я хочу выступать против войны в Украине и я хочу, чтобы нас услышали. Хочу помогать людям, и мне хотелось написать песню об Украине. Конечно, это можно делать и в тюрьме, но мне захотелось делать это со своими коллегами". Песня против войны в Украине к старту турне готова, и уже сегодя вечером ее услышит берлинская публика.

О перспективах Pussy Riot

После турне Мария Алехина собирается заняться волонтерской деятельностью в одном из центров для беженцев. О своем возвращении в Россию она пока затрудняется говорить, так как не знает, что будет после того, как выйдет ее новая песня. Поэтому конкретных планов по возвращению у нее нет. Вопросы про эмиграцию участницу Pussy Riot сильно раздражают: "У меня - турне, какая эмиграция?!" При этом она отмечает, что уже четыре миллиона человек покинули Россию после начала войны, и это - не конец. "У кого есть возможности - загранпаспорта, визы, деньги, - те уезжают", - говорит участница Pussy Riot.

Алехина с особой теплотой говорит о тех, кто, несмотря на угрозу ареста и лишения свободы на срок до 15 лет, продолжает высказывать свой протест. "Это и есть моя Россия", - говорит участница Pussy Riot. На вопрос корреспондента DW, есть ли у России перспективы с Путиным, она ответила так: "Перспектива отправиться в ад? Какая перспектива? Только трибунал в Гааге, никаких других решений быть не может". Она просит не верить в эту "странную статистику, которая говорит, что 80 процентов россиян поддерживают войну".

"Если вы думаете, что не может быть хуже, может. Вы просто не знаете Россию", - обратилась к европейцам Алехина. По ее мнению, Путину и его режиму не нужен мир. "Русский мир" это не про мир, они хотят, чтобы люди просто выживали. Они не могут жить без войны", - заявила Алехина в интервью DW.

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