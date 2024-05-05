В поддержку педиатра Буяновой подписались более 1000 медиков

В списке выступающих за скорейшее освобождение из СИЗО Надежды Буяновой - 1013 специалистов сферы здравоохранения. С тем же требованием выступают и люди других профессий.

"Открытое письмо врачей" в поддержку московского педиатра Надежды Буяновой, против которой ведется дело о распространении "фейков" об армии, подписали уже более 1000 врачей и прочих медработников. Об этом объявил админ одноименного чата в Telegram поздним вечером в воскресенье, 5 мая.

Судя по прикрепленному списку подписавшихся, требование о скорейшем освобождении из СИЗО их коллеги поддержали к тому моменту 1013 работников сферы здравоохранения. В чате среди подписавшихся есть также люди других профессий. Верифицировать все подписи на момент публикации не представлялось возможным.

Проблема правовой незащищенности врачей в России

Авторы письма подчеркивают, что врачи в РФ не защищены ничем "ни от правовых рисков, ни от пациентской агрессии", а в случае публичных обвинений "они даже не могут публично комментировать их ввиду запретов, связанных с врачебной тайной".

Медработники возмущены тем, что 67-летняя врач-педиатр Надежда Буянова "помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия".

"Дело Буяновой дает молодежи мощный сигнал - не идите в медицину, не занимайтесь помощью людям, они могут в любой момент оговорить Вас, и Вы пойдете в тюрьму. Вы не защищены, власть не вступится за Вас и с удовольствием отдаст Вас на заклание при самых безумных обвинениях", - говорится далее в обращении.

Дело педиатра Надежды Буяновой

Дело о распространении "фейков" о российской армии в отношении Надежды Буяновой завели в начале февраля после жалобы на нее москвички Анастасии Акиньшиной. Как сообщили российские СМИ и Telegram-каналы, во время приема Буянова спросила женщину, почему ее семилетний сын неспокойно себя ведет. Акиньшина пояснила, что отец мальчика погиб на войне в Украине. В ответ на это, по словам матери, врач якобы заметила, что российский военный был "законной целью" для Украины, "и вообще, Россия виновата сама".

Надежда Буянова отвергла выдвинутые против нее обвинения. 2 февраля у педиатра прошел обыск. В тот же день Telegram-канал Mash опубликовал видео Акиньшиной, сообщившей, что с ее ситуацией "разобрались молниеносно", а главврач поликлиники №140, который якобы попытался замять ситуацию, будет снят с должности.

Ранее Буяновой вменяли в вину более мягкую часть статьи о "фейках", по которой ей грозило до пяти лет колонии. Но с середины апреля обвинение врачу ужесточили - теперь оно касается распространения "фейков" по мотивам политической ненависти, за что ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Тушинский районный суд Москвы 27 апреля изменил меру пресечения педиатру с запрета определенных действий на содержание в СИЗО до 25 июня.