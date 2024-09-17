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МВД России объявило в розыск членов Pussy Riot

Екатерина Венкина
17 сентября 2024 г.

В базе данных МВД РФ появились карточки Ольги Борисовой, Дианы Буркот, Алины Петровой и Тасо Плетнер. Алехину объявили в международный розыск.

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Тасо Плетнер и Мария Алехина в Мюнхене
Тасо Плетнер и Мария Алехина в Мюнхене (фото из архива)Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

МВД России объявило в розыск членов Pussy Riot - Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер. Кроме того, в базе повторно появилась карточка Марии Алехиной - теперь в связи с международным розыском. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило в Telegram издание "Настоящее время".

Алехина сказала, что не знает, по какой статье возбуждено уголовное дело. По ее словам, поводом для проверки статуса на сайте МВД стала блокировка счета одной из артисток в российском банке.

По данным издания "Медиазона", Борисову, Петрову и Плетнер объявили в розыск не позднее 5 июля, Буркот и Алехину - 9 июля. Последняя находилась в федеральном розыске с апреля 2022 года.

"Фиолетовый терроризм: Россия Pussy Riot"

Все они участвуют в туре Riot days - концертах по книге Алехиной. Во время выступлений и выставок участницы собирают средства для детской больницы "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате удара РФ 8 июля. За время тура собрали уже больше 150 тыс. евро.

В сентябре в Мюнхене открылась  выставка "Фиолетовый терроризм: Россия Pussy Riot". Это - крупнейшая экспозиция работ арт-группы с момента ее образования и первый их показ в немецком музее.

Коллектив был образован в 2011 году. Его участницы не раз проводили перформансы в России и в Германии. Так, в апреле этого года в мюнхенской Пинакотеке современности состоялась протестная акция, в ходе которой Pussy Riot испортили портрет президента РФ Владимира Путина. В июле арт-группа устроила акцию под лозунгом "Бесит" перед зданием Новой национальной галереи в Берлине, посвятив этот перформанс политическим заключенным и пострадавшим от диктатур. Выставка в Доме искусства ждет посетителей до 2 февраля 2025 года.

 

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