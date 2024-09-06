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В Мюнхене открыта крупнейшая в ФРГ выставка Pussy Riot

Павел Мыльников
6 сентября 2024 г.

Арт-группа Pussy Riot известна прежде всего скандальными акциями с критикой властей РФ. Теперь фотографии, видео и тексты "бунтарок" можно увидеть в бывшем бомбоубежище в Мюнхене.

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Участницы арт-группы Pussy Riot Тасо Плетнер и Мария Алехина в Мюнхене
Участницы Pussy Riot Тасо Плетнер и Мария Алехина на открытии выставки в МюнхенеФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

В Доме искусства в Мюнхене в пятницу, 6 сентября, открылась выставка "Фиолетовый терроризм: Россия Pussy Riot". Это крупнейшая экспозиция работ арт-группы с момента ее образования и первый их показ в немецком музее.

Посетителей приглашают не торопясь ознакомиться с рукописными текстами Марии Алехиной, видеороликами и фотографиями, размещенными в помещениях бывшего бомбоубежища Дома искусства. Открытие до последнего держалось в тайне, в том числе из-за соображений безопасности.

Выставка "Фиолетовый терроризм: Россия Pussy Riot" в Доме искусства в Мюнхене
Стенд, рассказывающий об арестах участников протестов в РФФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Организаторы: Выставка - взгляд на эволюцию путинской России

"Посредством изображения все более враждебных отношений между феминистским художественным коллективом и государственной властью выставка предлагает ключевое понимание развития путинской России за последнее десятилетие, кульминацией которого стало военное вторжение в Украину", - подчеркнули в мюнхенском музее.

Арт-группа, получившая известность прежде всего своей музыкой в стиле панк-рок, "бесстрашно пошла на риск" в борьбе с президентом РФ Владимиром Путиным, указали организаторы экспозиции. За прошедшие годы Pussy Riot своей творческой практикой "превратили репрессивные инструменты авторитарного государства в совместную творческую силу", добавили кураторы.

Выставка "Фиолетовый терроризм: Россия Pussy Riot" в Доме искусства в Мюнхене
Организаторы предлагают посетителям тексты, фото и видеоФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Коллектив был образован в 2011 году. Его участницы не раз проводили перформансы в России и в Германии. Так, в апреле этого года в мюнхенской Пинакотеке современности состоялась протестная акция, в ходе которой Pussy Riot испортили портрет Путина. В июле арт-группа устроила акцию под лозунгом "Бесит" перед зданием Новой национальной галереи в Берлине, посвятив этот перформанс политическим заключенным и пострадавшим от диктатур. Выставка в Доме искусства ждет посетителей до 2 февраля 2025 года.

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