В Берлине воссоздали Стену. Из плакатов

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 года пала Берлинская стена. В честь 35-летия в столице открылась выставка под открытым небом. Вечером в пятницу, накануне основных торжеств, с ней ознакомилась журналистка DW.

Там, где когда-то была Берлинская стена, установили плакаты и транспаранты - на протяжении четырех километров. Это копии протестных лозунгов 1989-90-х годов и современные баннеры, которые в течение полугода специально к юбилею создавали берлинцы. Живописная линия проходит, изгибаясь, от здания главного столичного вокзала, мимо рейхстага и Бранденбургских ворот - до бывшего пограничного контрольно-пропускного пункта "Чекпойнт Чарли".

Там, где проходила Берлинская стена, сегодня - исторические и современные плакаты Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Копии исторических плакатов сделаны по образцам, которые сегодня находятся в берлинских музеях. 35 лет назад для их изготовления люди использовали подручные средства: писали на ткани, бумаге, обрезках обоев и даже на дорожных знаках. Старые плакаты резко выделяются из пестрой ленты современных баннеров. Они крайне лаконичны и не предполагают того, что ими будут любоваться. Те, кто их создавал, писали четкими черными (редко красными) буквами на белом фоне.

Простые и прямые воззвания "Wir sind ein Volk" ("Мы - один народ"), "Freie Wahlen" ("Даешь свободные выборы"), чередуются с замысловатыми кричалками "Keine Schnitzel fur die Spitzel" ("Легавым шницеля не дадим"), "Dem Spion Kein Telefon" ("Оставим шпионов без телефонов"), "Keine Renten für Agenten" ("Никаких пенсий агентам") - их несли в толпе тех, кто захватил штаб-квартиру "штази" 15 января 1990 года. Протестующие тогда требовали расследовать деятельность органов безопасности и прекратить систему предоставления привилегий их работникам.

Один из современных плакатов Фото: Marina Konstantinova/DW

Новые плакаты для выставки под отрытым небом жители Берлина рисовали на мастер-классах и специальных мероприятиях на протяжении нескольких месяцев - к юбилею. Свои плакаты создали и берлинские знаменитости: музыканты, художники, общественные деятели.

Плакат "Спасибо, Горби!" - в благодарность Михаилу Горбачеву Фото: Marina Konstantinova/DW

От благодарностей "Danke, Gorbi!" ("Спасибо, Горби!") до протестов "Next Wall to Fall - Wall Street»", от романтичных посланий "Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt" ("Если бы стена не пала, я бы не встретила своего мужа") до сатирических, где голубь мира хватает за грудки полицейского "Kalter Krieg ist vorbei, VERSTANDEN??!" ("Холодная война закончилась, понятно?!").

Центральный вокзал Берлина

Вечер пятницы, 8 ноября. В Берлине всего пять градусов тепла и ветер. Это немного холоднее, чем было в ночь падения Стены 35 лет назад. Может быть, поэтому на участке от центрального вокзала, где стартует выставка и начинается яркая лента плакатов, до самого рейхстага почти нет людей.

Вдоль транспарантов прохаживается мужчина в форменной куртке, зазывая редких прохожих: "Подходите, спрашивайте!" Пускается в воспоминания: "Мне было пять лет, когда мы с мамой ехали в метро и она сказала мне: "Осторожно! Сейчас мы будем проезжать другую страну". Я ничего не понял. Как это возможно? Прильнул к окнам и видел странные серые станции, солдат на них. Потом эта мрачная зона, на которой нельзя выходить, закончилась, снова замелькали разноцветные станции: красная, оранжевая".

Семья прохожего по имени Армид жила в Западном Берлине. Но, вспоминает он, мама всегда хвалила Восточную Германию, где жили их родные. "Люди там более дружелюбные, и соседи всегда друг с другом общаются. А у нас - капитализм", - вздыхала мама. Несколько раз они получали визы и ездили в "другой Берлин". Для семьи Армида это было дороговато, надо было платить 25 марок в день, вспоминает он. "Когда Стена пала, это было как чудо! Никто этого не ожидал", - говорит он. Армид помнит, как в ноябре 1989 года несколько дней продолжался праздник: на улицах, площадях, в домах. "Подходили полицейские, но их уже никто не боялся", - вспоминает берлинец.

К 35-летию падения Берлинской стены в столице Германии подготовили сотни мероприятий Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Бранденбургские ворота

У Бранденбургских ворот многолюдно. Иностранцы громко обсуждают плакаты, смотрят кинохронику на больших экранах, пьют, согреваясь, душистый глинтвейн. Из палаток вокруг аппетитно пахнет мясом. Звучит итальянская, украинская, французская, арабская речь.

"Мой отец родился в 1960 году и помнит, как была разрушена Стена. Он жил в Восточном Берлине", - рассказывает девушка по-английски друзьям-итальянцам. "А правда, что там не было отопления и не хватало еды?" - интересуется итальянка. Дочь восточного берлинца задумывается... Компания разворачивается и двигается в сторону дёнерной.

"Мой муж служил в Германии в 1970-х, - рассказывает 70-летняя россиянка Галина, чья дочь сейчас живет в Берлине. - Когда пала Берлинская стена, он очень переживал, что социалистический блок распадается. И он не мог простить Горбачева, что тот бросил контингент советской армии в Германии. Ему было потом очень жалко Хоннеккера, генсека ГДР, когда его судили и он потом умер в Чили". Сама Галина помнит, как в 1989 году радовалась кадрам советского телевидения, на которых обнимаются восточные и западные немцы, навсегда прорвавшие заграждения, разделявшие страну. Но времени долго переживать за Берлин не было, говорит она: "Шла перестройка, пропадали продукты, страна шаталась, каждый день приносил что-то новое".

Нидеркирхнерштрассе

На улице Эбертштрассе, у Потсдамской площади, линия плакатов проходит прямо посередине проезжей части - рассмотреть народное творчество без риска для жизни не выйдет. Но уже за поворотом, на Нидеркирхнерштрассе, у мемориального центра "Топография террора", к плакатам снова можно подойти беспрепятственно.

Плакат: "1989. Падение Берлинской стены - начало распада Советского Союза" Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

У Палаты депутатов расположились три вагончика выставки "China ist nicht fern" ("Китай - близко") - о жестоко подавленном в Китае мирном восстании в том же 1989 году, за пять месяцев до падения Берлинской стены. В грузовых контейнерах собраны исторические экспонаты, транслируются интервью очевидцев событий, можно увидеть вырезки из газет того времени. Рядом стоит пятиметровая копия Богини демократии - статуи, изготовленной китайскими студентами во время двух недель протестов.

Чем дальше отъезжаешь от центра пятничного Берлина, тем больше народу в вагоне S-Bahn - городской железной дороги. Люди среднего возраста, многие с детьми, большинство в бело-красных шарфах и в одежде с футбольной атрибутикой, оживленно перекрикиваются, смеются, а когда вдруг начинают хором петь, трясутся окна в вагонах. Это болельщики берлинского футбольного клуба "Унион" (FC Union Berlin). В 21:30 начнется домашняя игра: их любимая команда сыграет с "Фрайбургом" (SC Freiburg)...