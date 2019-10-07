 Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.

Стела в память об убитом юноше на месте его гибели

Стела в память об убитом юноше на месте его гибели

Восточный Берлин. 5 февраля 1989 года. Время шло к полуночи. Под покровом темноты между маленькими домиками, построенными на садовых участках, осторожно пробирались к Берлинской стене двое юношей: Крис Геффрой (Chris Gueffroy) и Кристиан Гаудиан (Christian Gaudian). Геффрой и Гаудиан мечтали бежать на Запад.

Секретные жертвы Берлинской стены

В СССР и некоторых других соцстранах шла перестройка, и в начале года в ГДР пошел слух, что власти отменили приказ открывать огонь на поражение по беглецам. Поэтому ребята решились на побег. Им уже удалось преодолеть бетонную стену высотой более трех метров. Но это лишь первое препятствие. За ним шли ряды колючей проволоки, потом так называемое малозаметное препятствие - спутанное проловочное заграждение, контрольно-следовая полоса - пустое пространство, которое простреливалось с вышек, а потом - еще одна стена. Сработала сигнализация. Завыли сирены, вспыхнули яркими лучами прожекторы...

Перебежать через контрольно-следовую полосу и перебраться через вторую стену, за которой был Западный Берлин, Крису и Кристиану уже не удалось. Гэдээровские пограничники открыли огонь. Информация о том, что власти ГДР отменили приказ стрелять по беглецам, оказалась неверной.

Крис Геффрой

Крис Геффрой

Крис Геффрой погиб под градом пуль, одна из которых попала ему прямо в сердце. А получивший тяжелые ранения Кристиан Гаудиан был отправлен в тюремную больницу. Позже восточноберлинский суд в закрытом заседании приговорил его к трем годам тюрьмы "за попытку незаконного нарушения границы при отягчающих обстоятельствах". Стрельба у Стены уже тогда вызвала бурю протестов, и через два месяца приказ стрелять по беглецам в ГДР действительно отменили. А еще через пару месяцев пала Берлинская стена.

Около 1400 километров составляла общая протяженность границы, которая больше 40 лет разделяла Германию. Точное число восточных немцев, погибших при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад, неизвестно до сих пор.

Наказаны ли виновные?

Правду о том, при каких обстоятельствах ушел из жизни Крис Геффрой, от его семьи утаили. Родным сообщили, что он погиб при совершении нападения на некий военный объект. Мать Криса в это не поверила. К тому же, в ночь, когда Крис исчез, она слышала выстрелы. Две недели спустя Карин Геффрой поместила в восточноберлинской газете Berliner Zeitung извещение о смерти сына, указав при этом, что он ушел из жизни "при трагических обстоятельствах".

Подозрение о том, что его застрелили у Стены, появилось уже тогда. Но этот случай был исключением. Сведения о большинстве других погибших при попытке бежать на Запад сотрудникам госбезопасности удавалось успешно скрывать. И исследователям, пытающимся сегодня пролить свет на старые тайны, приходится проводить большую и кропотливую работу.

По последним данным немецких историков, список погибших непосредственно у Берлинской стены составляет 140 человек. Последний из застреленных - Крис Геффрой. Четверо гэдээровских пограничников, стрелявших в Геффроя и Гаудиана, были награждены знаками отличия пограничных войск ГДР и получили премию - по 150 марок ГДР. После падения Стены и воссоединения Германии их судили. Троих суд оправдал, четвертый (тот, чья пуля убила Криса Геффроя) получил два года условно.

Смотрите также:

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Контекст

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР?

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.  

В Берлине открыли стелу в память о застреленном советском солдате

18-летний Владимир Одинцов был застрелен в феврале 1979 года пограничниками ГДР, по ошибке принявшими его за дезертира. На открытии памятной стелы вспоминали попытки перебраться через Берлинскую стену.  

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

На этой неделе, 13 августа, исполняется 60 лет начала строительства Берлинской стены. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.  

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.  

10 самых невероятных побегов из ГДР

50 лет назад, 12 января 1968 года, нелегальный переход границы был официально объявлен в ГДР уголовным преступлением. Но как только ни бежали на Запад восточные немцы!  

Сколько человек погибло при попытке бежать на Запад?

13 августа 1961 года власти ГДР построили Берлинскую стену - символ "железного занавеса" и раздела Германии. Но тех, кто пытался бежать на Запад, убивали не только в Берлине.  

Воссоединение Германии: как это было

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным. (03.10.2018)  

Последняя одиссея генсека Хонеккера

25 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был смещен со всех постов, а в декабре того же года - исключен из СЕПГ. Его дальнейшая судьба сложилась непросто.  

Туннели под Берлинской стеной

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели. (20.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как историки отвоевывают у строителей фрагменты Берлинской стены (15.05.2020)  

Жизнь других: воспоминания немок, за которыми следила "штази" (05.11.2019)  

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны (05.10.2018)  

Туннель под Берлинской стеной, или Необычная история времен "холодной войны" (06.02.2018)  

1989 год: преодоление Стены  

Организатор побега из ГДР  

Также по теме

ARCHIV - 07.10.1989, Berlin: Das Archivbild vom 07.10.1989 zeigt Soldaten der Nationalen Volksarmee während der Militärparade in Ost-Berlin vor der Tribüne mit der Regierung und den Ehrengästen auf der Karl-Marx-Allee. Die Führung der DDR feiert die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik vor 40 Jahren. (zu dpa «Der 40. Geburtstag wurde der letzte - DDR vor 70 Jahren gegründet »). Foto: ---/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как и зачем была создана ГДР 07.10.2019

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.