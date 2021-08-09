 Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.08.2021

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Культура и стиль жизни

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР?

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.

В записках, тайно переброшенных за Берлинскую стену, чаще всего просили сигареты

В записках, тайно переброшенных за Берлинскую стену, чаще всего просили сигареты

"У нас 10 немецких марок. Вы можете купить нам сигарет?" - летит за Стену записка со стороны Восточного Берлина. "Распределяйте сигареты бережно. Другие тоже хотят покурить, а мы, к сожалению, не капиталисты", - приходит ответ с западной стороны. И указание в конце: "Сжечь!"

Такие тайные послания не раз нарушали германо-германскую границу. К 60-летию возведения Берлинской стены с содержанием запретной почты знакомит фонд "Берлинская стена" .

Берлинская стена и просьбы к "врагам"

Несмотря на то, что с 1948 года город уже был разделен на две части, граница была относительно открытой и в быту жители Восточного и Западного Берлина пользовались этим. Западные берлинцы покупали на востоке дешевый хлеб и другие продукты, восточные - ездили в западную часть на работу, где зарплата была выше (да к тому же и в дойчмарках), или выбирались в приграничные кинотеатры посмотреть новый голливудский фильм.

Строительство Берлинской стены, которое началось 13 августа 1961 года, эти связи резко обрубило. Обострение политического противостояния привело к полному закрытию границы, и любые контакты между людьми по обе ее стороны запрещались. Но в архивах фонда "Берлинская стена" сохранились удивительные свидетельства того, что некоторые восточные берлинцы шли на риск и общение с "идеологическими врагами" все же продолжали.

Так, гэдээровские пограничники перебрасывали за бетонное ограждение записки с просьбой помочь заполучить вещи, которых в Восточном Берлине не было или качество которых в ГДР было хуже, чем на Западе. За такой товарообмен можно было дорого поплатиться, но желание покурить "Lucky Strike" вместо дешевого табака было сильнее.

Коллекция запретных посланий из ГДР

Многие пограничники неоднозначно относились к строительству Стены, которую они должны были охранять, отмечается на портале Сhronik-der-mauer.de, где записки разместили в открытом доступе. Не все выполняли свою работу из идеологических убеждений - некоторым доверили охрану просто потому, что у них не было родственников на Западе и вероятность их побега из ГДР была меньше. На западной стороне пограничники и жители Бернаэрштрассе, разделенной Стеной, шли им навстречу.

Строительство Берлинской стены на участке Бернауэрштрассе

Строительство Берлинской стены на участке Бернауэрштрассе

Сигареты были востребованным товаром, о чем упоминалось в газетных заметках из ФРГ. Помимо табака в записках, которые обычно перекидывали с восточной стороны утром, нередко спрашивали про газеты, транзисторы, шнурки или шариковые ручки, чтобы потом забрать их вечером. "Не могли бы вы перебросить за "Стену" пару чулок без швов? У нас их не достать. Размер 9,5. Не слишком светлые. Заранее большое спасибо. Ваш друг", - имена или адреса на записках в целях безопасности не указывались.

То, что они сохранились, равнозначно чуду. По словам Манфреда Вихмана (Manfred Wichmann) из фонда "Берлинская стена", под руководством которого создавалась коллекция тайной переписки, многие исторические свидетельства, собранные в последние годы, были подарены частными лицами. Несколько строчек, написанных в спешке и втайне переброшенных за Стену, раскрывают неизвестные детали раздела Германии и рассказывают о простых желаниях тех, кто жил в ГДР.

Записка с просьбой о чулках

Записка с просьбой о чулках

Портал Chronik-der-mauer.de был создан 20 лет назад и стал результатом совместной работы Центра исследований современной истории Объединения имени Лейбница, Федерального центра гражданского образования и радиостанции Deutschlandradio. С 2021 года с порталом сотрудничает и фонд "Берлинская стена". Сайт на немецком и английском языках является одной из самых исчерпывающих информационных площадок, рассказывающих о Берлинской стене в интернете.

Смотрите также:

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполнилось уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990-м.Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Контекст

Берлинская телебашня от Берлинской стены (фото)

Такой вид на Берлинскую телебашню открывается с территории мемориала на улице Бернауэр Штрассе. Кадр сделан между плит, обозначающих, где проходила Берлинская стена.  

В Петербурге показали фильмы DW о падении Берлинской стены

Документальная и анимационная ленты заинтересовали зрителей.  

На чем ездили в Германии до падения Берлинской стены (фото)

Новая автомобильная экспозиция открывается на острове Рюген.  

Последняя жертва Берлинской стены

Прошло 30 лет с того дня, когда у Берлинской стены был застрелен 20-летний Крис Геффрой. Он стал последним из тех, кто погиб при попытке бежать из ГДР на Запад.  

Как и почему пала Берлинская стена

30 лет назад произошло выдающееся историческое событие: пала Стена, разделявшая Германию и весь мир. Это случилось как будто совершенно неожиданно. Как будто...  

Берлинская стена из космоса (фото)

В 2019 году будет отмечаться 30-летие падения Берлинской стены. В коллекции музея около Чекпойнт Чарли появился новый необычный экспонат.  

Воссоединение Германии: как это было

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.  

Падение Берлинской стены: уникальное собрание фотографий

Это сооружение, ставшее главным символом холодной войны, стояло на пути людей к свободе. И когда, наконец, начался его демонтаж, Роберт Конрад решил задокументировать этот процесс.  

Кому и зачем нужна была Берлинская стена?

52 года назад, 13 августа 1961 года, началось строительство Берлинской стены. Профессор Мартин Забров считает, что движущей силой процесса был Вальтер Ульбрихт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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"Полоса смерти": какой Берлинская стена запомнилась фотографу Герду Данигелю (07.11.2019)  

Жизнь других: воспоминания немок, за которыми следила "штази" (05.11.2019)  

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