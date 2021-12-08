Новое правительство Германии

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В ФРГ 8 декабря 2021 года приступила к работе новая правительственная коалиция.
Олаф Шольц, новый канцлер Германии - что он за человек? Не яркий, но опытный политик. Его шансы на победу недооценивали, а скандалы, связанные с его именем, похоже, переоценивали.
Продолжит ли Германия быть оплотом стабильности и предсказуемости после того, как Ангела Меркель уйдет из политики? Этот вопрос задают многие в мире. Но их опасения беспочвенны, считает Розалия Романец.
В Германии приступает к исполнению своих обязанностей новая правительственная коалиция. DW - с некоторыми примечательными и малоизвестными фактами о министрах канцлера Олафа Шольца.
Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые", формирующие новое правительство, представили коалиционное соглашение. В нем сказано о поддержке демократической Беларуси. Что это значит для страны - у DW.