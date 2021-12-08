Новое правительство Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: тот, кого недооценили

Олаф Шольц, новый канцлер Германии - что он за человек? Не яркий, но опытный политик. Его шансы на победу недооценивали, а скандалы, связанные с его именем, похоже, переоценивали.