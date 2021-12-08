 Новое правительство Германии | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.12.2021

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Германия

Новое правительство Германии

В ФРГ 8 декабря 2021 года приступила к работе новая правительственная коалиция.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с членами нового правительства ФРГ

  

Контекст

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Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" опубликовали коалиционное соглашение и поделили посты в кабинете министров. О новых и уже знакомых лицах в правительстве Германии - галерея DW.

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