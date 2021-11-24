"Светофор" и Беларусь: что светит Минску при новом правительстве ФРГ

"Мы солидарны с народом Беларуси и поддерживаем его стремление к новым выборам, демократии, свободе и верховенству закона, а также настаиваем на безусловном освобождении всех политзаключенных", - такой тезис содержится в коалиционном соглашении немецких социал-демократов, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых", которые завершают формирование нового правительства Германии. Чего Беларуси и ее обществу ждать от коалиции "светофор", называемой так по цветам партийных флагов трех ее участников?

"Власти Беларуси сами разрушили отношения с ФРГ"

События 2020 года в Беларуси сильно испортили белорусско-германские отношения, которые перед президентскими выборами переживали определенный подъем. "В политическом и экономическом смысле Германия всегда много значила для Минска. Диалог на дипломатическом уровне развивался хорошо, то есть нам было что терять", - рассказывает Павел Мацукевич, в прошлом работавший в посольстве Беларуси в ФРГ.

Меркель дважды звонила Лукашенко, чтобы решить проблему с мигрантами на границе

Сейчас, по мнению экс-дипломата, отношения между Минском и Берлином находятся в низшей точке: "Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) была тем политиком, который пытался понять Александра Лукашенко, она звонила ему сразу после выборов. Но Минск сам разрушил отношения с Германией. Формально, может быть, и осталось торгово-экономическое сотрудничество, но об инвестициях из Германии говорить точно не приходится".

Так, после августа 2020 года Германия не признала Лукашенко победителем президентских выборов, выступала за введение санкций и стала поддерживать народ Беларуси. "Внимание к гражданскому обществу было и раньше, но сейчас увеличилась помощь продемократическим политическим структурам, независимым СМИ, жертвам репрессий", - констатирует Ольга Дрындова, редактор издания Belarus-Analysen, член Рабочей группы по Беларуси (Arbeitskreis Belarus). Но и на официальном уровне, по ее словам, контакты все же есть - недавние звонки Меркель Лукашенко, общение с белорусским послом в Берлине, - хотя они сведены к минимуму.

В коалиционном договоре "светофора" Беларуси отведено особое место

О том, будет ли новое правительство Германии и далее держать ситуацию в Беларуси в фокусе своего внимания, можно узнать из коалиционного договора, который социал-демократы, либералы и "зеленые" недавно представили. В нем Беларусь упоминается отдельно: правительственная коалиция поддерживает требование белорусской оппозиции о проведении новых выборов, считает "российское вмешательство в пользу Лукашенко неприемлемым" и грозит новыми санкциями в случае, если "Лукашенко не решит изменить курс".

Ольга Дрындова

Якоб Вёлленштайн (Jakob Wöllenstein), глава расположенного в Вильнюсе белорусского бюро фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), считает, что это четко подтверждает решимость ФРГ встать на сторону народа Беларуси и поддержать демсилы - не только в изгнании, но и внутри страны. "Какую именно поддержку обещают Беларуси, в договоре не указано, но в предвыборной программе либералов есть примеры: информационное содействие, например через Deutsche Welle, финансовая поддержка гражданского общества, более легкий доступ к визам", - поясняет Вёлленштайн.

Между тем Ольга Дрындова полагает, что вышеприведенный абзац про Беларусь - это не нечто само собой разумеющееся, и обращает внимание на порядок расположения стран в разделе коалиционного соглашения "Двусторонние региональные отношения": "Там идут сначала США, Великобритания, "Восточное партнерство", Украина, Беларусь и только потом - Россия. Это не алфавитный порядок, это расстановка по приоритетам".

Как коалиция видит решение кризиса в Беларуси?

По мнению Якоба Вёлленштайна, о готовности Берлина и далее поддерживать Беларусь говорит то, что страна упоминалась в программах всех трех партий, формирующих правительство. "Зеленые" и либералы, напоминает он, активно выступают за права человека, поэтому "можно ожидать, что это будет играть роль в политике по отношению к региону, возможно, за счет расширения присутствия фондов, связанных с "зелеными".

Якоб Вёлленштайн

Предвыборные программы СДПГ и СвДП, продолжает Вёлленштайн, дают представление о том, как власти Германии видят возможные пути разрешения кризиса в Беларуси: "Они требуют проведения новых выборов при поддержке ОБСЕ. Либералы также указывают на необходимость структурированного диалога между оппозицией и властными структурами и считают, что конституционный референдум (в Беларуси. - Ред.) этой потребности не отвечает".

Глава белорусского бюро фонда Аденауэра также отмечает интересную делать в формулировках: консервативный блок ХДС/ХСС, уходящий в оппозицию, требовал, чтобы "режим отошел в сторону", а новая правящая коалиция хочет, чтобы "Лукашенко изменил свой курс". "Это можно понять так, что коалиция видит его возможную роль на пути к новым выборам. Но она грозит новыми санкциями, если Лукашенко не изменит свой курс", - уточняет Вёлленштайн.

Солидарность с белорусским обществом не исчезнет

Впрочем, Павел Мацукевич называет коалиционный договор лишь декларацией о намерениях и не ждет принципиальных изменений. "Во-первых, нельзя испортить испорченное, мы уже в низшей точке. Во-вторых, Беларусь для Германии не играет критической роли ни как торговый или политический партнер, ни как важная региональная страна - это снижает шансы на внимание. Да и реальных рычагов, чтобы повлиять на белорусскую ситуацию, в Германии и ЕС немного", - признает экс-дипломат.

Павел Мацукевич

По его мнению, хотя ФРГ и заявляет о поддержке гражданского общества, помогать белорусам в Беларуси сейчас невозможно: "Есть вариант усиливать санкционную линию, но это сомнительная политика, учитывая поддержку (Минска со стороны. - Ред.) России и отсутствие желательного эффекта". Мацукевич напоминает, что немецкая внешняя политика всегда была гибкой, и новой коалиции, возможно, придется отойти от деклараций.

Ольга Дрындова, в свою очередь, не видит предпосылок для торга Берлина с Лукашенко. "Да, первый раз в истории Германии (формируется. - Ред.) такая коалиция разных партий. Пока они собираются придерживаться существующей линии относительно контактов с Лукашенко. Может, по-другим контактам что-то станет возобновляться, когда будет понятно, что Лукашенко остается надолго. Но мне сложно представить, что солидарность с белорусским обществом куда-то исчезнет", - утверждает член Рабочей группы по Беларуси.

А вот останется ли Беларусь и дальше в фокусе внимания немецкой политики, во многом зависит от ошибок самого Лукашенко. "Проблемы вроде мигрантов или посадки самолета (Ryanair. - Ред.) помогают Беларуси держаться в повестке мировых СМИ, а значит, диаспоре проще привлекать внимание политиков к белорусской ситуации. Также демсилам важно сохранить связь с обществом и не поругаться между собой, чтобы иностранные акторы продолжали видеть в них силу", - подвела итог Дрындова.

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