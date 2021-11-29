Безвиз для россиян и двойное гражданство: планы новой коалиции ФРГ

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Новая коалиция в Берлине обещает внести существенные изменения в законы о гражданстве и миграции. В планах также ввести безвизовый режим для въезда в Германию для россиян моложе 25 лет.
Новая правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90/"Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) намерена радикально пересмотреть немецкие законы о гражданстве и миграции. Такие планы содержатся в 177-страничном коалиционном соглашении, представленном на прошлой неделе.
В разделе, посвященном отношениям со странами Восточной Европы и, в частности, Россией, новая правительственная коалиция заявила также о "возможности введения безвизового въезда в Германию для россиян моложе 25 лет", что может стать одной из мер поддержки гражданского общества в РФ.
"Мы резко критикуем всеобъемлющее ограничение гражданских и демократических свобод и ожидаем, что правительство РФ предоставит гражданскому обществу возможность беспрепятственно поддерживать связи с немецкими партнерами… Мы хотим создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей в возрасте до 25 лет", - говорится в документе.
Коалиционное соглашение подчеркивает заинтересованность нового правительства ФРГ в углублении сотрудничества с Россией по вопросам будущего (например, водороду, здравоохранению) и глобальным темам (климату, экологии). В нем также отмечается, что Россия "является важным международным игроком", с которым Берлин стремится "и дальше поддерживать стабильные отношения". В то же время документ призывает "незамедлительно прекратить попытки дестабилизации Украины, насилие на востоке страны и незаконную аннексию Крыма". "Российское вмешательство в Беларуси на стороне Лукашенко" в соглашении называется "неприемлемым". Германия видит своей основной целью формирование "единой и согласованной политики ЕС в отношении России" и будет при этом учитывать интересы "партнеров ЕС в Центральной и Восточной Европе".
В другом разделе соглашения новая коалиция обещает разрешить длительно живущим в Германии иностранцам получать двойное гражданство, на которое в настоящее время могут претендовать только граждане стран ЕС и Швейцарии.
Число людей с двумя паспортами в Германии одно из самых низких в Европе из-за жестких правил получения двойного гражданства. Одной из групп, которая получит выгоду от их изменения, являются около 3 миллионов живущих в Германии турок. До сих пор менее 10 процентов из них имеют двойное немецкое и турецкое гражданство, а 55 процентов имеют только турецкое гражданство.
"Основная причина, по которой турки отказываются от получения немецкого гражданства, - это требование отказаться от турецкого", - сказала DW Гюлай Тюркмен (Gülay Türkmen) - социолог в Центре социальных наук WZB в Берлине. По мнению Тюркмен, если новая коалиция выполнит свое обещание, то это "определенно приведет к увеличению числа заявлений о предоставлении немецкого гражданства среди турок".
Депутат бундестага от партии "зеленых" Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) винит христианских демократов уходящего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в том, что многие мигранты, прожившие в Германии годы или даже десятилетия, так и не получили постоянный вид на жительство в стране, хотя, "как в случае с афганскими беженцами, через определенное время было ясно, что они останутся здесь навсегда".
Поэтому в планах новой коалиции - также ускорить и упростить для мигрантов процесс подачи заявлений о предоставлении убежища и вида на жительство.
"Мы намерены прекратить ограничительную политику предоставления убежища и сделать так, чтобы люди, живущие здесь длительно и, по всей видимости, планирующие жить здесь постоянно, могли получить вид на жительство, устроиться на работу, получили доступ к изучению немецкого языка и могли все это делать без дискриминационных ограничений", - заявила DW Луизе Амтсберг.
Скептически к этим планам отнесся Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus), глава парламентской фракции христианских демократов, которые оказались в оппозиции после 16 лет пребывания у власти.
По его словам, останься Христианско-демократический союз у власти, в Германии "не было бы такой брутальной открытости в вопросах миграции". "Поэтому мы весьма обеспокоены тем, что это станет фактором притяжения для большого числа нелегальных мигрантов", - добавил он.
Бринкхаус считает крайне неправильным подход, при котором, люди, приехавшие в Германию, не имея на то законных оснований, через некоторое время получат возможность остаться в стране навсегда.
Однако ранее в этом году министры по вопросам интеграции 16 земель призвали федеральное правительство смягчить правила получения гражданства. В своем обращении, принятом большинством голосов, они высказались за внесение изменений в иммиграционное законодательство, которые в целом соответствуют планам новой коалиции.
В коалиционном соглашении среди прочего упоминается ускоренный путь к получению вида на жительство для молодых людей, которые продемонстрировали свое "стремление к интеграции" в Германии. Это может быть важно для людей, находящихся в Германии на основании решения о временной отсрочке высылки (Duldung).
"Из-за действующих ограничений в Германии около 200 тысяч человек живут со статусом Duldung, и новая коалиция предлагает несколько хороших идей, как легализовать больше таких людей. Например, путем снижения требований", - пояснила DW Вибке Юдит (Wiebke Judith), юридический консультант немецкой организации по защите прав беженцев Pro Asyl. По ее словам, предложенные изменения "значительно облегчат жизнь людям, которые уже находятся в Германии".
При этом наибольшая критика Pro Asyl, как говорит Вибке Юдит, заключается в том, что коалиционное соглашение не меняет существующую систему первичной регистрации мигрантов, прибывающих в Германию. Согласно этой системе, потенциальные беженцы и лица с неопределенным статусом на определенное время попадают в центр первичного размещения мигрантов. "В последние годы максимальное время пребывания там увеличилось до 18 месяцев", - говорит Юдит. По ее мнению, эти центры могут представлять огромный риск для здоровья, поскольку были очагами коронавируса, а также негативно влияют на процесс предоставления убежища.
Для многих живущих в Германии иностранцев эти изменения могут показаться давно назревшими. Однако новое коалиционное соглашение еще не является обязательным к исполнению, и не все обещания новой коалиции имеют временные рамки для реализации.
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