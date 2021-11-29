 Безвиз для россиян и двойное гражданство: планы новой коалиции ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 30.11.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Безвиз для россиян и двойное гражданство: планы новой коалиции ФРГ

Новая коалиция в Берлине обещает внести существенные изменения в законы о гражданстве и миграции. В планах также ввести безвизовый режим для въезда в Германию для россиян моложе 25 лет.

Немецкая виза

Немецкая виза

Новая правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90/"Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) намерена радикально пересмотреть немецкие законы о гражданстве и миграции. Такие планы содержатся в 177-страничном коалиционном соглашении, представленном на прошлой неделе. 

Безвизовый въезд в Германию для молодых россиян

В разделе, посвященном отношениям со странами Восточной Европы и, в частности, Россией, новая правительственная коалиция заявила также о "возможности введения безвизового въезда в Германию для россиян моложе 25 лет", что может стать одной из мер поддержки гражданского общества в РФ.

"Мы резко критикуем  всеобъемлющее ограничение гражданских и демократических свобод и ожидаем, что правительство РФ предоставит гражданскому обществу возможность беспрепятственно поддерживать связи с немецкими партнерами… Мы хотим создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например, молодых людей в возрасте до 25 лет", - говорится в документе.

Коалиционное соглашение подчеркивает заинтересованность нового правительства ФРГ в углублении сотрудничества с Россией по вопросам будущего (например, водороду, здравоохранению) и глобальным темам (климату, экологии). В нем также отмечается, что Россия "является важным международным игроком", с которым Берлин стремится "и дальше поддерживать стабильные отношения". В то же время документ призывает "незамедлительно прекратить попытки дестабилизации Украины, насилие на востоке страны и незаконную аннексию Крыма". "Российское вмешательство в Беларуси на стороне Лукашенко" в соглашении называется "неприемлемым". Германия видит своей основной целью формирование "единой и согласованной политики ЕС в отношении России" и будет при этом учитывать интересы "партнеров ЕС в Центральной и Восточной Европе".

Упрощение получения двойного гражданства

В другом разделе соглашения новая коалиция обещает разрешить длительно живущим в Германии иностранцам получать двойное гражданство, на которое в настоящее время могут претендовать только граждане стран ЕС и Швейцарии.

Немецкий и турецкий паспорта

В Германии станет больше людей с двойным гражданством

Число людей с двумя паспортами в Германии одно из самых низких в Европе из-за жестких правил получения двойного гражданства. Одной из групп, которая получит выгоду от их изменения, являются около 3 миллионов живущих в Германии турок. До сих пор менее 10 процентов из них имеют двойное немецкое и турецкое гражданство, а 55 процентов имеют только турецкое гражданство.

"Основная причина, по которой турки отказываются от получения немецкого гражданства, - это требование отказаться от турецкого", - сказала DW Гюлай Тюркмен (Gülay Türkmen) - социолог в Центре социальных наук WZB в Берлине. По мнению Тюркмен, если новая коалиция выполнит свое обещание, то это "определенно приведет к увеличению числа заявлений о предоставлении немецкого гражданства среди турок".

Упрощение процедуры предоставления убежища и вида на жительство

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf)

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf)

Депутат бундестага от партии "зеленых" Луизе Амтсберг (Luise Amtsberg) винит христианских демократов уходящего канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) в том, что многие мигранты, прожившие в Германии годы или даже десятилетия, так и не получили постоянный вид на жительство в стране, хотя, "как в случае с афганскими беженцами, через определенное время было ясно, что они останутся здесь навсегда".

Поэтому в планах новой коалиции - также ускорить и упростить для мигрантов процесс подачи заявлений о предоставлении убежища и вида на жительство.

"Мы намерены прекратить ограничительную политику предоставления убежища и сделать так, чтобы люди, живущие здесь длительно и, по всей видимости, планирующие жить здесь постоянно, могли получить вид на жительство, устроиться на работу, получили доступ к изучению немецкого языка и могли все это делать без дискриминационных ограничений", - заявила DW Луизе Амтсберг.

ХДС против "брутальной открытости" в миграционной политике

Скептически к этим планам отнесся Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus), глава парламентской фракции христианских демократов, которые оказались в оппозиции после 16 лет пребывания у власти.

Задержание мигрантов на польско-германской границе

Задержание мигрантов на польско-германской границе

По его словам, останься Христианско-демократический союз у власти, в Германии "не было бы такой брутальной открытости в вопросах миграции". "Поэтому мы весьма обеспокоены тем, что это станет фактором притяжения для большого числа нелегальных мигрантов", - добавил он.

Бринкхаус считает крайне неправильным подход, при котором, люди, приехавшие в Германию, не имея на то законных оснований, через некоторое время получат возможность остаться в стране навсегда.

Однако ранее в этом году министры по вопросам интеграции 16 земель призвали федеральное правительство смягчить правила получения гражданства. В своем обращении, принятом большинством голосов, они высказались за внесение изменений в иммиграционное законодательство, которые в целом соответствуют планам новой коалиции.  

Правозащитники критикуют планы новой коалиции

В коалиционном соглашении среди прочего упоминается ускоренный путь к получению вида на жительство для молодых людей, которые продемонстрировали свое "стремление к интеграции" в Германии. Это может быть важно для людей, находящихся в Германии на основании решения о временной отсрочке высылки (Duldung). 

Документ о временной отсрочке высылки из Германии (Duldung)

Временная отсрочка высылки из Германии (Duldung)

 "Из-за действующих ограничений в Германии около 200 тысяч человек живут со статусом Duldung, и новая коалиция предлагает несколько хороших идей, как легализовать больше таких людей. Например, путем снижения требований", - пояснила DW Вибке Юдит (Wiebke Judith), юридический консультант немецкой организации по защите прав беженцев Pro Asyl. По ее словам, предложенные изменения "значительно облегчат жизнь людям, которые уже находятся в Германии".

При этом наибольшая критика Pro Asyl, как говорит Вибке Юдит, заключается в том, что коалиционное соглашение не меняет существующую систему первичной регистрации мигрантов, прибывающих в Германию. Согласно этой системе, потенциальные беженцы и лица с неопределенным статусом на определенное время попадают в центр первичного размещения мигрантов. "В последние годы максимальное время пребывания там увеличилось до 18 месяцев", - говорит Юдит. По ее мнению, эти центры могут представлять огромный риск для здоровья, поскольку были очагами коронавируса, а также негативно влияют на процесс предоставления убежища.

Для многих живущих в Германии иностранцев эти изменения могут показаться давно назревшими. Однако новое коалиционное соглашение еще не является обязательным к исполнению, и не все обещания новой коалиции имеют временные рамки для реализации.

Смотрите также:

  • Девушки во Франкфурте-на-Майне с плакатом Беженцы, добро пожаловать

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:58

Почему жители Молдовы массово едут в Германию в поисках убежища

 

Контекст

Где живут прибывающие в Германию беженцы

По прогнозу Федерального миграционного ведомства, в 2015 году в ФРГ должно было прибыть около 300 тысяч беженцев. Сейчас чиновники говорят уже о 450 тысячах. Как в стране решается проблема с их размещением?  

Аудио- и видеофайлы по теме

История турецких гастарбайтеров в Германии (05.10.2021)  

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили (19.12.2018)  

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель (13.06.2018)  

"Вторая Москва": почему политические мигранты из России выбирают Берлин (03.04.2018)  

Реклама