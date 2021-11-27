 Опрос: Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2021

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Германия

Опрос: Немцы не желают принимать мигрантов с белорусской границы

Лишь 9 процентов опрошенных немцев готовы принять мигрантов, прибывших через Беларусь, без предварительных условий. 45 процентов высказались против переезда даже части этих людей в Германию, показал опрос YouGov.

Мигранты на белорусско-польской границе

Мигранты на белорусско-польской границе

Идея приема в Германии мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, не находит поддержки у большинства немцев. В ходе опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, 45 процентов участников не согласились с тем, чтобы разрешить хотя бы части этих мигрантов приехать в Германию и здесь рассмотреть их ходатайства об убежище. Результаты опроса были обнародованы в субботу, 27 ноября.

Всего девять процентов респондентов согласны, чтобы эти люди прибыли в ФРГ и их ходатайства об убежище в Германии были рассмотрены без каких-либо предварительных условий. 21 процент немцев согласились бы на въезд мигрантов в ФРГ лишь в том случае, если часть людей из этой группы примут другие страны Европейского Союза. Еще 18 процентов опрошенных выступили за прием лишь тех мигрантов с белорусско-польской границы, которые бегут из зоны боевых действий.

Спровоцированный Беларусью миграционный кризис

Уже на протяжении нескольких недель тысячи мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана пытаются проникнуть из Беларуси в ЕС через польскую границу. Польские пограничники сообщают о ежедневном пресечении сотен попыток незаконного перехода границы.

Евросоюз обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном завозе мигрантов в Беларусь для их дальнейшего продвижения в ЕС с целью спровоцировать миграционный кризис. Минск отрицает это. Накануне Лукашенко призвал Германию забрать мигрантов с белорусско-польской границы, поскольку это, как он выразился, "небольшая нагрузка для Германии".

Смотрите также:

  • Покрытая снегом детская одежда висит на заборе во временном лагере для размещения мигрантов в Беларуси.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Погодные условия ухудшаются

    В транспортно-логистическом центре "Брузги" под Гродно сейчас 2000 человек - мигранты, ранее находившиеся на границе с Польшей. Их разместили здесь временно, и что с ними будет дальше пока не ясно. Многие из этих людей истощены и больны. Далеко не у всех есть теплая или сменная одежда. Ситуацию усугубляют погодные условия - в Беларуси уже выпал снег.

  • Нужда мигрантов велика. Несмотря на ощутимые холода и выпавший снег, некоторые из них ходят без носков.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Нехватка самых необходимых вещей

    По данным белорусских властей, к 25 ноября около 100 мигрантов были госпитализированы, некоторые из них - с воспалением легких. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клуге 22 ноября посетил центр размещения мигрантов в Беларуси и пообещал, что скоро им предоставят лекарства и другую гуманитарную помощь.

  • Транспортно-логистический центр Брузги вблизи польской границы, где разместили около 2000 мигрантов.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Угроза вспышки заражений COVID-19

    Многие опасаются вспышки заражений коронавирусом в условиях, где соблюдать санитарные нормы очень сложно. На данный момент известно как минимум об одном случае COVID-19 в центре для размещения мигрантов.

  • Польские пограничники на границе с Беларусью

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Польша закрыла границу

    Попытки оставшихся на границе мигрантов попасть в ЕС, не прекращаются. Как минимум 375 человек 24 ноября попытались перебраться в Польшу. Как сообщают польские пограничники, этих людей задержали и отправили обратно в Беларусь. Пятеро из-за истощения были доставлены в больницу. Полиция задержала трех человек по подозрению в контрабанде людей.

  • Мигранты в спальных мешках спят на полу в центре для их размещения.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Люди отказываются уходить

    Брюссель обвиняет Лукашенко в том, что он организовал доставку мигрантов из кризисных регионов мира к границам ЕС, чтобы усилить давление на Запад. И Польша, и страны Балтии отказывают этим людям в праве на въезд. Из-за этого многие мигранты застряли в Беларуси.

  • Belarus Migranten im Grenzgebiet zu Polen

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    ЕС пытается организовать отправку мигрантов на родину

    В офисе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля отмечают, что ЕС поддерживает связь с МИД Беларуси с целью найти возможность для упрощенного выезда мигрантов на родину. В середине ноябре несколько сотен человек уже были отправлены спецрейсом в Ирак. На фото: мигранты под Гродно в очереди на получение продуктов.

  • Мигрантов разместили в переоборудованном для этих целей складском помещении на границе Беларуси и Польши.

    Что будет дальше с застрявшими в Беларуси мигрантами?

    Лукашенко ведет рискованную игру

    "Я жду ответа ЕС на вопрос о 2000 беженцах", - заявил Александр Лукашенко 22 ноября на встрече с губернатором Гродненской области. По его словам, он попросил ЕС, и в особенности Германию, "забрать этих людей" у Беларуси. Со своей стороны и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что проблему с мигрантами в Беларуси необходимо решать совместными усилиями ЕС.

    Автор: Филипп Бёль, Елена Гункель


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Чем Лукашенко грозит Евросоюзу и что пообещал мигрантам. DW Новости (26.11.2021)

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