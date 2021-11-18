На "Минском форуме" обсудили звонки Меркель Лукашенко и угрозу Путина

"Минский форум", который с 1997 года ежегодно проводило Германо-белорусское общество (DGB) в столице РБ, в этот раз проходил в изгнании. Первое заседание было в Вильнюсе, второе - в Варшаве, а третье, заключительное, - 19 ноября в Берлине.

В берлинском Фонде имени Конрада Аденауэра (KAS) речь шла об актуальных темах - проблеме мигрантов на границе Беларуси с Польшей, телефонных звонках канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) Александру Лукашенко, неожиданном призыве Владимира Путина начать диалог с белорусской оппозицией и влиянии европейских санкций на режим в Минске.

"Ситуация в Беларуси хуже, чем в Венесуэле, на Кубе и в Иране"

"Режим закрывает последние возможности для самовыражения гражданского общества, ликвидирует даже совершено неполитические организации . Даже в Венесуэле, на Кубе, в Иране показатели по соблюдению прав человека лучше, чем в сегодня Беларуси", - такую оценку режиму Лукашенко дал Маттиас Люттенберг (Matthias Lüttenberg), директор управления МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии. В событиях на белорусско-польской границе, циничной инструментализации мигрантов он видит "доказательство безоглядности этого режима".

На подиумной дискуссии "Минского форума". Крайний слева Маттиас Люттенберг, справа Павел Латушко

Дипломат напомнил о том, что еще в понедельник, 15 ноября, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении пятого пакета санкций против Беларуси, который включает и возможность их применения против третьих стран или фигурантов, например, иностранных авиакомпаний или турфирм, участвующих в перевозке мигрантов к границам ЕС.

Что же касается звонков канцлера Меркель Лукашенко, то, как отметил Люттенберг, это вовсе не было свидетельством признания его легитимности: целью телефонного разговора было предотвратить дальнейшую гибель людей у границы и эскалацию ситуации. При этом он назвал пропагандистским фейком сообщения некоторых белорусских СМИ о том, что Меркель, якобы, пообещала Лукашенко принять в Германии до двух тысяч мигрантов, застрявших в Беларуси. Нелегальным же образом, добавил Люттенберг, через Беларусь и Польшу в Германию в этом году смогли проникнуть около 10 тысяч мигрантов.

Звонки Меркель - легитимация Лукашенко?

Тем не менее, выступая на "Минском форуме", глава оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко высказался об этих звонках Ангелы Меркель еще более еще более критически, чем накануне в интервью DW. По его словам, "80-90 процентов белорусов с непониманием восприняли эти телефонные беседы, а если говорить не дипломатичным языком, то, скорее, критично".

Павел Латушко в интервью DW

У белорусов сложилось впечатление, продолжал он, что такие звонки свидетельствуют о признании легитимности Лукашенко на посту президента. Поэтому, заявил глава НАУ, "белорусскому обществу очень нужно услышать прямым текстом, что правительство Германии не признает Лукашенко в качестве президента".

Нельзя забывать и о страданиях миллионов белорусов. "Конечно, мы переживаем за нелегальных мигрантов возле границы, понимаем их страдания, боль и, к сожалению, смерти, но мы также хотели бы, чтобы этот вопрос не рассматривался отдельно от общей проблемы нарушения прав и свобод белорусского народа", - заявил Латушко.

Упомянул он и 700 тысяч евро, которые Евросоюз выделяет для гуманитарной помощи застрявшим в Беларуси мигрантам. Эти деньги, предупредил Латушко, ни в коем случае не должны быть переданы белорусскому Красному Кресту, потому что он "сыграл самую активную роль в действиях участковых комиссий, которые занимались прямым фальсифицированием выборов - как неправительственная организация абсолютно проправительственной ориентации. И белорусский Красный Крест не оказывал помощь людям, которых избивали на Окрестина и в Жодино".

Санкции ЕС подействуют в следующем году

Одна из панельных дискуссий "Минского форума" была посвящена экономическому положению в Беларуси и влиянию на него европейских санкций. Оказалось, что положение это достаточно благополучное, а влияния санкций практически не ощущается. По крайней мере, до сих пор.

Координатор проектов по Беларуси из Немецкой экономической группы (GET) Дмитрий Червяков говорил о росте заработных плат, об оживлении экономического роста в стране в 2021 году, особенно во втором квартале, чему способствовали высокие цены на сырьевые товары - главную статью белорусского экспорта.

В 2020 году белорусский рубль подешевел на 21 процент

Правда, отметил немецкий эксперт, к концу года ожидается некоторое замедление роста ВВП - с 2,4 до 2 процентов, негативно сказывается также снижение курса белорусского рубля на 21 процент в 2020 году. Но в любом случае, констатировал он, "макроэкономическая ситуация остается довольно стабильной, и на данный момент мы не видим какого-то четкого воздействия санкций". Однако отслеживать влияние санкций, по его словам, довольно сложно, "потому что белорусское статистическое ведомство больше не публикует данные, которые имеют отношение к санкциям".

Рост доходов от поставок белорусских товаров на мировой рынок в первой половине текущего года аналитик исследовательского центра BEROC Лев Львовский назвал "экспортным чудом", которое позволило резко сократить дефицит государственного бюджета и обеспечило ликвидностью банковскую систему.

Эффекта от санкций он ожидает только в следующем году, поскольку введенные минувшим летом экономические штрафные меры в отношении некоторых секторов белорусской экономики не распространяются на уже подписанные коммерческие соглашения. Очень много, считает Львовский, зависит от источников финансирования. Никто, кроме России, указал он, больше кредитов давать Минску не будет: "Даже Китай больше не дает денег Беларуси, не из-за нарушения прав человека, а потому, что не считает этот режим достаточно стабильным".

Путин и Беларусь: "Все равно что позвать лису охранять курятник"

По-разному оценили участники "Минского форума" ставший для многих неожиданным призыв Владимира Путина к властям Беларуси начать диалог с оппозицией. Так, Маттиас Люттенберг из МИД ФРГ озвучил позицию официального Берлина, неоднократно заявлявшего, что ключ к преодолению белорусского политического кризиса находится в Москве.

"И именно поэтому госпожа Меркель начала разговор о Беларуси с Путиным, - пояснил он, имея в виду телефонные звонки уходящего канцлера российскому президенту. - Это единственный союзник, который остался у Лукашенко и который готов вкладывать деньги и политический капитал, зная, что получает в обмен".

Павел Латушко, в свою очередь, не исключает, что слова Путина - это реальная угроза Лукашенко: "Это четкий сигнал всем офицерам, государственным чиновникам Беларуси о том, что Путин уже не является на 100 процентов гарантом сохранения Лукашенко у власти. Это им вызов: а стоит ли и дальше так преданно служить и каждый день совершать преступления".

Павел Латушко и, по его словам, Светлана Тихановская допускают участие российского президента в качестве своего рода гаранта транзита власти в Беларуси при условии освобождения всех политических заключенных.

Совсем иначе оценивает ситуацию Марина Рахлей (Marina Rakhlei) из "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов": "Я не думаю, что Москва сможет разрешить эту проблему в Беларуси. Если она возьмется за это, то что, сделает все так, как этого хотят белорусы? Нет, Москва будет преследовать свои интересы. Это все равно, что позвать лису охранять курятник".

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