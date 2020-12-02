Первый день "Минского форума": в Вильнюсе и с Тихановской

"Беларусь: 30 лет независимости", - такова тема 19-го "Минского форума", который организует Германо-белорусское общество (DBG) с 1997 года и ежегодно собирает на нем представителей науки, культуры, политики, экономики и гражданского общества из Беларуси, Германии и других европейских стран. Впрочем, в этом году форум называется "Минским" лишь условно: из-за усиления репрессий в Беларуси конференции пройдут по очереди в Вильнюсе, Варшаве и Берлине.

Все города имеют символическое тематическое разделение. На конференции в Вильнюсе, которая состоялась сегодня, 5 ноября, в центре внимания - история, государственность и идентичность Беларуси. DW - с главными итогами первого дня "Минского форума".

Диалог на "Минском форуме" без белорусских чиновников

Так как форум всегда позиционировал себя как диалоговую площадку, традиционно во время открытия с приветственной речью выступали белорусские чиновники, но в этом году из-за политического кризиса власти представлены не были. Вместо этого мероприятие открывала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, заявив, что спустя 30 лет суверенитет страны снова под угрозой: "Эта угроза исходит от тех, кто должен быть гарантом суверенитета и независимости, но сейчас управляет страной при помощи террора".

Светлана Тихановская на открытии "Минского форума" в Вильнюсе

Посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер (Manfred Huterer), единственный выступая по видеосвязи из Минска, выразил сожаление, что в этом году форум не может быть проведен в столице Беларуси и что на нем отсутствуют белорусские чиновники, а также указал на ухудшение белорусско-германских отношений: "Минский форум в течении 20 лет был платформой для обмена мнениями: между гражданским обществом, политиками европейских стран и представителями Беларуси. К сожалению, сегодня контакты не находятся на том уровне, на котором могли бы быть".

Госсистема Беларуси работает по импульсу сверху

Дискуссии на первом мероприятии в Вильнюсе начались с обсуждения провокационного вопроса: была ли независимость Беларуси в 1991 году случайностью? Историк Александр Смолянчук из Института славистики Польской академии наук отметил, что этот вопрос занимает только тех, кто не может принять существование независимой Беларуси. По его словам, несмотря на память о Полоцком княжестве и ВКЛ, сегодняшняя Беларусь все же выходит из БССР.

Соглашаясь с коллегой, советник Светланы Тихановской Александр Добровольский также указал, что суверенитет Беларусь получила в результате распада СССР, но случайностью это не было. "В

Беларуси с самого начала были люди, которые хотели независимости и старались ее приблизить. То, что сейчас у нас есть консенсус относительно независимости, заслуга тех, кто когда-то считал, что белорусский народ достоин своей страны", - считает Добровольский.

Приобретение независимости в таких условиях и результаты выборов в 1994 году обусловили особый путь развития государственной системы, которая также оказалась в фокусе внимания экспертов. Бывший белорусский дипломат Павел Слюнькин, говоря о выводах 30-летнего развития госсистемы, заявил, что в целом она эффективна, но работает хорошо только при условии постоянных импульсов сверху-вниз и не может функционировать автономно и инициативно наоборот: "Это одновременно слабость и возможность для демократических сил Беларуси".

Директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA/BIPART Наталья Рябова, ссылаясь на свое недавнее исследование, указала, что у госсистемы Беларуси очень зыбкое и неустойчивое ценностное основание. "Госслужба в Беларуси политизирована, она работает на одного человека, это исполнители без ценностной надстройки", - говорит Рябова.

Белорусов объединяет пережитая в 2020 году боль

Вопросы ценностей белорусов, национальной идеи и идентичности заняли ключевое место в обсуждениях на "Минском форуме". Белорусский социолог Геннадий Коршунов попытался представить эволюцию идентичности белорусов за последние 30 лет. После распада СССР в Беларуси не хватало элиты, которая могла бы сформировать идею, поэтому предложенное Лукашенко возвращение к советской идеологии удовлетворяло общество. Но, по его словам, с середины нулевых начинает развиваться цифровизация, что дает возможность для развития горизонтальных связей, а значит для создания нового основания самопознания и самоидентификации, что вылилось в события 2020 года.

Пример самоорганизации как отличительной характеристики белорусов привела соучредитель проекта Voices of Belarus Александра Зверева. "Я работала в краудфандинговой платформе "Улей", и в отличие от западных аналогов белорусов собирали на культурные и социальные инициативы, чтобы решать проблемы самим, без государства. Я тогда поняла, что белорусы очень отзывчивые, хотят помогать, у них есть потребность быть в обществе".

Отвечая на вопрос корреспондента DW о том, что должно объединять белорусов вместе, советник Тихановской Франак Вечерко указал на важность общего уникального контекста. "Дело точно не в территории, сейчас белорусы живут везде. Но мы в 2020 году пережили общие истории, у нас появилось общее дело. Может, это не позитивно, но сейчас нас объединяют страдания и общая боль".

Беларусь будет существовать столько, сколько нужно белорусам

Итоги вильнюсской части "Минского форума" подводили на дискуссии о будущем Беларуси. Говоря о перспективах государственной власти в Беларуси, представитель НАУ и экс-посол Владимир Астапенко отметил, что система должна строиться на праве, законности и служении народу. "Государственная система должна быть деполитизированной. Нужно, чтобы государство имело инструмент, который обеспечивал бы функционирование всех отраслей, независимо от решений органов власти".

Также Астапенко уверен, что Беларусь сохранит и укрепит свою идентичность. "Нужно поддерживать и развивать белорусский язык, расширять сферу его применения, не ущемляя русский. В новую идентичность также впишутся наши символы - это уже произошло, а советская символика станет экспонатом в музее лукашизма", - считает экс-посол.

Касательно места Беларуси в мире, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич отметил, что страну не надо воспринимать как чей-то форпост или мост между Востоком и Западом: "Я вижу Беларусь как страну-хаб, площадку, где могут проходить гибкие коммуникации". Но для этого, по словам политолога, белорусы должны изменить свое понимание места Беларуси в регионе и вести общественные дискуссии в это направлении.

В целом, как говорит Казакевич, суверенитету и независимости страны ничто не угрожает, а значит необходимо формировать будущее видение Беларуси. "Надо думать о том, что нам делать с суверенитетом, который никому, кроме нас самих, не нужен. Беларусь будет существовать ровно столько, сколько это нужно самим белорусам", - резюмирует политолог.

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