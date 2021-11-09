 Мигранты в Беларуси: ″Белавиа″ и Turkish Airlines дали задний ход | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.11.2021

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Беларусь

Мигранты в Беларуси: "Белавиа" и Turkish Airlines дали задний ход

Авиакомпании вводят ограничения на рейсы из стран Ближнего Востока в Беларусь. Так они пытаются избежать санкций из-за спровоцированного Лукашенко наплыва беженцев на границе с ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - самолеты авиакомпаний восклицают: Белавиа - Я больше не буду, Аэрофлот - А за что санкции?, Turkish Airlines - Э, мамой клянусь!

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