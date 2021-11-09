Мигранты в Беларуси: "Белавиа" и Turkish Airlines дали задний ход

Авиакомпании вводят ограничения на рейсы из стран Ближнего Востока в Беларусь. Так они пытаются избежать санкций из-за спровоцированного Лукашенко наплыва беженцев на границе с ЕС, констатирует Сергей Елкин.
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Под давлением ЕС власти Турции запретили продавать авиабилеты в Беларусь гражданам трех арабских стран. "Белавиа" также сообщила, что не будет брать на рейсы из Турции иракцев, сирийцев и йеменцев.
В парламенте ФРГ обменялись мнениями по ситуации с прибытием мигрантов и беженцев к внешним границам Евросоюза. Депутаты попытались разобраться, кто виноват и что теперь делать. За дебатами наблюдала DW.