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ПолитикаГермания

Министры ФРГ из СвДП выходят из состава правительства страны

Александра Иванова
7 ноября 2024 г.

Члены кабинета Олафа Шольца из партии либералов "в любом случае" подадут прошения об отставке, сообщил глава фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (фото из архива)
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (фото из архива)Фото: CHRISTOF STACHE/AFP

Члены Свободной демократической партии (СвДП), возглавляющие федеральные министерства в "светофорной" коалиции Германии, уже в ближайшее время подадут прошения об отставке, сообщил журналистам в ночь на четверг, 7 ноября, глава фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр (Christian Dürr). Незадолго до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил, что отправляет председателя СвдП Кристиана Линднера (Christian Lindner) в отставку с должности министра финансов страны.

"Остальные министры из СвДП в любом случае направят федеральному президенту Германии прошение об отставке (…) Это то, что уже было объявлено на заседании коалиционного комитета", - подчеркнул Дюрр, отвечая на уточняющий вопрос одного из журналистов.

СвДП, кроме главы Минфина Кристиана Линднера, представляют в нынешнем правительстве ФРГ министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing), министр юстиции Марко Бушман (Marco Buschmann) и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). Выход свободных демократов из состава правящей коалиции де-факто означает развал последней. Ожидается, что досрочные парламентские выборы пройдут в Германии в начале 2025 года.

Увольнение Линднера с поста министра финансов ФРГ

Об увольнении Кристиана Линднера с должности министра финансов ФРГ канцлер страны Олаф Шольц объявил 6 ноября.

Вечером этого дня в ведомстве федерального канцлера прошло заседание коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций. На нем министр финансов ФРГ и председатель СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов.

В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета ФРГ на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.

В конце прошлой недели достоянием гласности стало письмо Линднера канцлеру Шольцу с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и "зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение проблем, стоящих перед страной, и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

6 ноября Олаф Шольц заявил, что вынесет 15 января на голосование в бундестаге вопрос о доверии его правительству, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы.

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