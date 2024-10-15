Развязать руки спецслужбам: СМИ ФРГ о борьбе против угроз РФ

Основные темы выступлений главы Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каля (Bruno Kahl), руководителей Федерального ведомства по охране конституции Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang) и Службы военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберга (Martina Rosenberg) перед комитетом бундестага по контролю за деятельностью спецслужб оказались в центре внимания немецких СМИ. Авторы публикаций обсуждают не только потенциальную военную угрозу, исходящую, по мнению главы BND, от России, но и возможность спецслужб противостоять гибридной войне Кремля.

Mediengruppe Bayern: "Теневая война Путина"

Автор редакционного комментария в изданиях Mediengruppe Bayern считает, что нападение на Украину - лишь прокси-функция. "В действительности Путин ведет войну против Запада, который он презирает. В качестве средств он выбирает так называемую гибридную войну: шпионаж, диверсии, кибератаки. Цель теневой войны - создать хаос и посеять страх", - указывает он. По его мнению, эта тактика имеет успех: достаточно взглянуть на письма читателей основных немецких изданий. "Растет желание сократить поставки оружия в Украину и вступить в переговоры с Москвой", - отмечает журналист. "Лагерь податливых сторонников Кремля растет", - подводится итог в публикации.

FAZ: Германии "не хватает воли и инструментов"

В редакционном комментарии в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отмечается, что президент России Владимир Путин "уже давно ведет войну против Германии в гибридной манере". "Заказное убийство в немецкой столице, спланированные акты саботажа и кибератаки на государственные учреждения - это лишь самые заметные признаки того, что у Москвы отсутствуют хоть какие-либо сдерживающие начала", - пишет автор комментария, указывая, что "Германия, как важный сторонник Украины, воспринимается как враг" - и с ней обращаются соответственно. "Россия воюет со всей мощью авторитарной сверхдержавы, без каких-либо угрызений совести, даже по отношению к собственному народу, и без каких-либо правовых барьеров", - отмечает FAZ.

По мнению Райнхарда Мюллера (Reinhard Müller), любой, кто нападает на Германию, должен получить ответ. Но, утверждает журналист, на это пока "не хватает воли и инструментов". Автор уверен, что одних слов о том, что вооруженные силы и спецслужбы Германии являются важной частью обороноспособной демократии, недостаточно. "Несмотря на масштабные и многочисленные угрозы, полномочия этих служб в последнее время были ограничены", - говорится в комментарии FAZ.

SZ: Отвечать ударом на удар

Автор комментария в газете Süddeutsche Zeitung (SZ) указывает, что российский президент Путин и его шпионы в Германии делают то, что им дозволено. И чтобы им противостоять, необходимо добиться перелома в работе спецслужб. "Если российские шпионы - а китайские и иранские шпионы ни в чем им не уступают - предпринимают активные действия, то и немецкие шпионы должны предпринимать активные действия. Разумеется, в тех пределах, которые устанавливает правовое государство", - говорится в комментарии.

RND: "Органы безопасности задыхаются от повседневной бюрократии"

Бывший руководитель BND Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler) в интервью изданиям RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) согласился с нынешним главой разведки Бруно Калем, который во время слушаний в бундестаге призвал к расширению полномочий и снижению контроля за деятельностью спецслужб. "Наши органы безопасности задыхаются от повседневной бюрократии", - заявил Шиндлер, добавив, что повышенные "требования по выдаче разрешений, согласований, заявок, документации, отчетности, высокие юридические и фактические барьеры для проведения оперативных мероприятий и чрезмерная защита данных парализуют работу служб".

Шиндлер призвал к повороту в развитии спецслужб, которым нужно "больше денег, больше персонала, больше юридических полномочий и больше доверия". "Тот, кто гордится тем, что наши спецслужбы являются одними из самых хорошо контролируемых органов в мире, не понимает, насколько важна наша архитектура безопасности в современном мире", - приводит его слова RND.

Rhein-Zeitung: "Повысить стандарты защиты"

Газета Rhein-Zeitung описывает Москву как противника, готового пойти на крайние меры, и требует от немецких политических лидеров "осознать эту новую реальность и повысить стандарты защиты на всех уровнях". По мнению автора комментария, "в системе защиты от российских атак все еще слишком много пробелов, которые необходимо закрыть как можно скорее, хотя идеологические и бюрократические препоны слишком часто стоят на пути". Общество должно быстро осознать, что Россия Владимира Путина не сулит Германии ничего хорошего. "Опасность российских атак реальна, растет и теперь представляет прямую угрозу для людей в Германии", - подчеркивается в комментарии.