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Роберт Хабек готов стать кандидатом в канцлеры от "зеленых"

Ольга Лебедева
8 ноября 2024 г.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек объявил, что хотел бы возглавить список своей партии на следующих выборах в бундестаг и предложил свою кандидатуру на пост канцлера.

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Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек
Роберт ХабекФото: JOHN MACDOUGALL/AFP

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) выразил желание возглавить предвыборный список своей партии "Союз-90"/"зеленые" на следующих выборах в бундестаг. "Я баллотируюсь в качестве кандидата от "зеленых", - заявил он в опубликованном в пятницу, 8 ноября, в Instagram, X и YouTube видео. По его словам, он попросит об этом свою партию. 

 "Я готов предложить свой опыт, свою силу и свою ответственность. Если хотите, и в качестве канцлера", - заявил он. При этом министр подчеркнул, что решение должны принять избиратели. "Только вы можете это решить", - добавил он.

Решение о кандидате "зеленых" может быть принято в ноябре

В обращении Хабек обратил внимание на невысокий рейтинг "зеленых" в предвыборных опросах и подчеркнул, что партии предстоит вернуть доверие избирателей.

Партия "зеленых" примет решение о своем главном кандидате на предстоящих выборах в бундестаг на федеральном съезде в Висбадене в середине ноября. Как отмечает агентство AFP, в данный момент ожидается, что 55-летний Хабек будет выдвинут кандидатом на пост канцлера от "Союза-90"/"зеленых". Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), возглавлявшая список своей партии на прошлых выборах в 2021 году, минувшим летом отказалась выставлять свою кандидатуру на первое место в партийном списке.

В Германии вероятны досрочные выборы в бундестаг

По плану выборы в бундестаг должны состояться 28 сентября 2025 года. Однако в последние два дня на фоне правительственного кризиса в Берлине стали вероятными досрочные выборы уже в начале года.

6 ноября Олаф Шольц (Olaf Scholz) уволил министра финансов и председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) после эскалации конфликта в коалиционном комитете. Решение ознаменовало собой развал правившей в ФРГ на протяжении трех лет коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых".

Шольц объявил, что намерен 15 января поставить в бундестаге вопрос о доверии правительству и тем самым открыть путь к проведению досрочных выборов в стране, которые могут состояться в марте 2025 года. Лидер оппозиционного ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) потребовал вынести вопрос о доверии канцлеру уже в ближайшие дни и провести выборы уже в январе будущего года. Вышедшая из правительственной коалиции либеральная СвДП также призывает к скорейшим выборам.

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