Рейтинг "Единой России": слалом навстречу выборам в Думу

Выборы-2021 в Госдуму: как партии готовятся к парламентской кампании

Хотя до выборов в парламент России еще почти год, подготовку к ним начали и власти, и оппозиция. Последняя уже сейчас не может поделить округа, а "Единая Россия" ищет новые кадры. Подробности - у DW.