Рейтинг "Единой России": слалом навстречу выборам в Думу

Доля москвичей, готовых проголосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму, составила всего 15 процентов. Это показал опрос "Левада-центра". Куда движется партия власти, иллюстрирует Сергей Елкин.
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Попытка любыми способами обеспечить "Единой России" подавляющее большинство в Госдуме на выборах 2021 года может спровоцировать новую волну протестов, считает Федор Крашенинников.
Хотя до выборов в парламент России еще почти год, подготовку к ним начали и власти, и оппозиция. Последняя уже сейчас не может поделить округа, а "Единая Россия" ищет новые кадры. Подробности - у DW.
Почти всем победителям губернаторских выборов в России "нарисовали" совсем уж неприличные результаты. Но и "умное голосование" показало, что оно работает, считает Татьяна Фельгенгауэр.