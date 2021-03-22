Комментарий: Таежные каникулы в стиле мачо, или Что делал Путин в Тыве
Путин в очередной раз отправился в Тыву с Шойгу - демонстрировать свой мачизм. Но спектакль вышел неубедительным. Гораздо интереснее, что президент РФ обсуждал с министром обороны, пишет Иван Преображенский.
О чем в действительности говорил Путин с Шойгу?
Российский президент Владимир Путин вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу устроил себе зимний отдых в Тыве - на малой родине главы Минобороны. Официальный сайт президента сообщил, что Путин "совершал пешие прогулки по тайге" и "катался на вездеходе", а Шойгу "показал главе государства свою мастерскую", где изготавливает "поделки из дерева". Реальный ли это отдых или маскарад, и какие могут быть последствия у таких "таежных посиделок"?
Тайга руками бутафоров
Иван Преображенский
Новенькие, чистенькие дубленочки с меховыми капюшонами, как будто специально пошитые для этой фотосессии. Надраенная до блеска мастерская, о которой не скажешь, что какой-нибудь папа Карло реально мог вырезать тут из чаги своего Буратино. Вычищенный до блеска вездеход. Вся эта бутафория, наверняка, стоила недешево - хотя цены нам вряд ли назовут. Но деньги потрачены зря - шансов убедить зрителей в реалистичности этой фотосессии мало. Трудно это сделать в стране, где у каждого третьего мужика есть куда более реальная мастерская-убежище где-нибудь в гараже, в подвале или на даче.
Того эффекта, который Путин получил, гарцуя верхом по Тыве с обнаженным торсом, на этот раз он вряд ли достиг. Для создания минимального экшена двум тывинским ковбоям надо было хотя бы медведя в лесу встретить. Но ни один хищник не проникнет за оцепление ФСО. Так что Джо Байден, с которым Путин вступил ранее в заочное соревнование, такому отдыху вряд ли позавидует.
Отдых от государственных дел
Тем не менее, аналогия с Байденом напрашивается, хотя речь идет вовсе не о сравнении крепости мускулатуры. Лучше вообразим, что американский президент поехал во Флориду, например, поохотиться на крокодилов. И тут вдруг губернатора небольшого штата, скажем, Северной Дакоты, арестовали за взятку. Едва ли можно представить, чтобы американский президент немедленно не прокомментировал такой скандал, а продолжил пить чай под пальмой. Нет, Байдена, при американской разнузданной свободе слова, журналисты бы из брюха аллигатора достали.
Другое дело, Владимир Путин - он может позволить себе не спешить с комментариями по поводу ареста губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Президента и спросить некому - от остатков свободной прессы он надежно отгорожен охраной и пресс-службой.
Впрочем, никто особенно и не пытается. Коррупция и взятки в России стали делом обыденным. Да и губернаторы, даром что Россия на словах - федерация, низведены до максимального уровня несамостоятельности и подчинения Кремлю.
Зачем Путин уехал в Тыву?
Но возникает еще один вопрос. Что такого важного Владимир Путин делает в Тыве, что мы должны об этом знать, но не можем его беспокоить? Если это "частная жизнь", как говорит президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, почему тогда нам показывают эти бутафорские съемки в дубленках с иголочки?
Другой вариант - это работа, поэтому нас и информируют. Совещание вроде похода в сауну советских руководителей, где решают проблемы поважнее отставки губернатора. Но тогда интересны подробности разговоров Путина с Шойгу, а не лайфхак от Путина по управлению вездеходом. Мы же живем не в СССР, а в стране с формальной демократией!
Что еще наводит на мысли о совещании? Например, решение Путина привиться от COVID-19 сразу после приезда из Тывы - а ведь он уклонялся от вакцинации более полугода. Это важный шаг, который будет иметь далеко идущие последствия, в виде выхода власти из режима онлайн, а Путина - из условного "бункера".
Едва ли ли привиться от коронавируса посоветовал российскому президенту тывинский шаман, случайно проходивший мимо мастерской Шойгу по лесу. Логичнее предположить, что это решение принималось Путиным совместно с его министром. Или там был кто-то еще, кого нет на фото? К примеру, в 2018 году в тайгу с президентом и министром обороны ездил и директор ФСБ Александр Бортников.
А может, Путин на этот раз ограничился только компанией Шойгу потому, что им важно было без свидетелей обсудить слухи об усилении влияния силовиков, об ослаблении президента или о росте напряженности в двух шагах от российской границы, в Донбассе?
Переговоры в сауне сменились таежным туризмом
Едва ли нам станет об этом известно. Политика в России стала непубличной, кулуарной, и задать эти вопросы просто некому, не говоря уже о том, что никто в Кремле не станет на них отвечать. "Вас известят своевременно", - вот самый информативный ответ, который можно получить от пресс-службы Кремля по таким темам.
Ну, а потом, внезапно для большей части населения, собирается, как в 2014 году, не спросив россиян даже формы ради, Совет Федерации и дает согласие на использование войск за рубежом. И они тут же обнаруживаются в Крыму, чтобы "обеспечить проведение референдума". А о том, когда и почему такое решение было принято руководством России, россияне узнают от Путина только спустя семь лет.
Такая "таежная" политика, очевидно, представляет опасность для страны. Но помешать Владимиру Путину решать стратегические вопросы кулуарно сейчас никто не в силах. Современная Россия отличается от СССР в смысле политической открытости лишь тем, что место коммунистической сауны заняла "медвежья" тайга.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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