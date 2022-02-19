НАТО переводит персонал представительства из Киева во Львов и Брюссель

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На фоне массированного наращивания у украинских границ войск РФ ситуация резко обострилась. МИД ФРГ призвал своих граждан срочно покинуть Украину. Lufthansa отменяет рейсы в Киев и Одессу. DW следит за событиями.
DW следит за развитием событий конфликта вокруг Украины. Время московское.
++20:10++
В результате возобновления обстрела позиций украинской армии в Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Оба получили "осколочные ранения, несовместимые с жизнью", сообщает штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины. Еще четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
К 17 часам по Киеву (19:00 мск) 19 февраля украинской стороной были зафиксированы 70 нарушений режима прекращения огня со стороны формирований Российской федерации, 60 из них - с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями, говорится в сообщении штаба ООС.
++19:30++
Еврокомиссия отправила в Украину партию медицинских товаров и лекарственных средств. Помощь предназначена "для поддержки Украины в ее подготовке ко всем возможным сценариям", заявил представитель Еврокомиссии в Брюсселе. Словения, Ирландия, Румыния и Австрия предоставили медицинские маски, перчатки, электрогенераторы, антибиотики и дезинфицирующие средства. Франция отправила сотни палаток, одеял, спальных мешков и 3 000 специальных защитных перчаток, а также современную мобильную медицинскую станцию лечения, рассчитанную на 500 человек. Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич выразил надежду, что в ближайшие дни о поставках помощи Украине объявят и другие страны ЕС.
++19:15++
НАТО отзывает персонал своего представительства в Киеве. "Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, поэтому они были переведены во Львов и Брюссель", - заявила пресс-секретарь альянса в Брюсселе.
В дипломатическом представительстве НАТО в Киеве работают десятки человек, оно считается самым крупным офисом альянса в станах, не входящих в состав организации. В столице Украины работает также информационно-документационный центр НАТО.
++19:00++
В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допускают возможность введения "миротворческого контингента" на восток Украины. "Гипотетически это можно представить, если будет добрая воля со стороны Украины - ведь, в конечном счете, это ее территория, - если будет мандат Совета безопасности ООН и если это решение поддержат правительства всех наших стран", - заявил агентству Reuter генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что альянс может отправить в этот регион Украины "столько солдат, сколько понадобится".
В региональный военный альянс ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
++18:45++
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрела российской территории со стороны Украины. "Это ложь", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на соответствующие сообщения, добавив, что Украина "не будет реагировать на провокации".
++18:25++
Австрия и Франция призвали своих граждан незамедлительно покинуть Украину - в особенности тех, кто находится в ее восточных и северных регионах. Остальным рекомендовано уехать из Украины при отсутствии веских причин для пребывания в стране.
++18:10++
Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене всех рейсов в Киев и Одессу с понедельника, 21 февраля и до конца месяца "в связи с обострением ситуации в Украине". "Lufthansa постоянно отслеживает ситуацию и примет решение о дальнейших рейсах позднее", - говорится на сайте компании.
Полеты во Львов пока что будут продолжены. Пассажиры, забронировавшие билеты на эти даты, смогут воспользоваться альтернативными рейсами, заявили в компании. Вылет самолетов 19 и 20 февраля состоится по установленному расписанию.
Одновременно о приостановке рейсов в Киев и Одессу с 21 февраля и до конца месяца сообщила и авиакомпания Austrian Airlines.
++17:45++
На фоне резкого обострения ситуации на границе Украины с Россией правительство ФРГ призвало всех граждан Германии незамедлительно покинуть территорию Украины. "Военная конфронтация возможна в любой момент", - говорится в предупредительном сообщении министерства иностранных дел ФРГ на онлайн-странице ведомства.
++17:30++
Депутаты парламентской фракции из партии "Слуга народа" и зарубежные журналисты попали под минометный обстрел на одной из позиций в районе Новолуганского в Донбассе. Нардепы в сопровождении представителей СМИ прибыли на восток Украины, чтобы провести мониторинг ситуации на фоне обострения ситуации на границе, пообщаться с военными и передать им дроны.
++17:00++
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения снаряда в Ростовской области. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщается на сайте ведомства. В заявлении сказано, что следственным органам поручено "провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего".
Снаряд разорвался в четыре часа утра по московскому времени в Тарасовском районе Ростовской области в километре от границы с Украиной. Пострадавших и разрушений в результате взрыва нет.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту взрыва 18 февраля в центре Донецка автомобиля начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова. Синенков при этом не пострадал.
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