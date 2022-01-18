Россия отводит войска от границ с Украиной или нет? Как реагируют в НАТО

После нескольких месяцев наращивания войск у границ Украины, Россия заявила об отводе части своих солдат и техники. Но ни на Западе, ни в Киеве пока этого не увидели. Напряжение между Россией и Украиной стало практически единственной темой заседания министров обороны стран НАТО 16-17 февраля в Брюсселе, в котором участвовал и глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Отводит ли Россия свои войска от границ Украины?

Сразу же после заявлений России о начале отвода войск, в НАТО отметили, что пока не увидели этого. Впрочем, мгновенно отвести войска невозможно. Но если во вторник,15 февраля, генсек альянса Йенс Столтенберг еще говорил об осторожном оптимизме, исходя из заявлений властей РФ о намерении вести дипломатические переговоры, то уже на итоговой пресс-конференции в четверг об оптимизме он не упомянул. "Несмотря на утверждения Москвы, мы пока не увидели признаков отведения войск или деэскалации. Наоборот, это выглядит так, что Россия продолжает наращивание", - отметил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что "Россия продолжает наращивать военное присутствие вдоль границ Украины, включительно Крым, Беларусь и Черное море". "Россия говорит, что отводит определенные войска после завершения учений. Но мы этого не видим. Наоборот, мы видим, что за последние несколько дней к более 150 тысячам военных у границ они добавили еще", - рассказал он.

По словам Остина, некоторые из этих подразделений еще больше приблизились к украинской границе. Также они совершают больше полетов боевой и вспомогательной авиации. В США увидели, что РФ накапливает даже запасы крови. "Не так давно я сам был солдатом. И я знаю, что такие вещи не делают без причины, и их тем более не делают, когда готовятся отправляться домой", - добавил Остин.

НАТО: Россия перебрасывает войска по кругу

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) назвала "незначительным" отвод российских войск. "Какие именно войска отводятся? Те ли это части, которые были бы нужны для нападения? Мы будем внимательно за этим следить. Нельзя ожидать, что это произойдет за несколько часов, но должны быть действия, которые можно было бы проверить и которые бы свидетельствовали о деэскалации", - заявила Ламбрехт в интервью DW.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт

"Тот факт, что танк погрузили на поезд и повезли в каком-то направлении, не означает отведения войск. Это не настоящая деэскалация, потому что эту технику постоянно двигают по кругу", - заявил, в свою очередь, генсек НАТО Столтенберг. Он добавил, что хотя количество войск РФ у границ Украины то повышается, то понижается, общая тенденция с весны прошлого года остается на наращивание. "У них (России. - Ред.) есть достаточно войск и техники, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину с минимальным временем оповещения или вообще без такового", - добавил генсек.

Столтенберг отказался в деталях комментировать отдельные сообщения из Донбасса, которые свидетельствуют о том, что ситуация там обострилась, но отметил: "Мы обеспокоены, что Россия пытается создать предлог для вооруженного нападения на Украину".

НАТО и Украина призывают Россию к дипломатии

Министры обороны альянса на заседании сделали отдельное заявление, где "самым решительным образом" призвали Россию выбрать путь дипломатии и отвести войска от Украины. В НАТО готовы вести переговоры на всех площадках, включая Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

Что касается перспективы членства Украины в НАТО, то Киеву нельзя отказать в праве стремиться стать участником альянса. Но при этом некоторые страны недвузначно намекают, что пока не планируют принимать Украину. "Каждый должен понимать, что членство в НАТО предусматривает определенные условия и что есть процедура, требующая времени", - заявила министр обороны ФРГ Ламбрехт, добавив, что Украина пока этим условиям не соответствует.

Глава миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко подчеркнула, что Киев стремится к дипломатическому решению. "Никто не хочет кровопролитной войны. Мы надеемся, что в Москве здравый смысл победит", - отметила дипломат. Из-за напряженной ситуации министр обороны Украины Резников не приехал в Брюссель, а подключился к заседанию по защищенной видеосвязи. Поэтому с журналистами общалась Галибаренко. Она добавила, что при этом Украина готовится ко всем вариантам, "даже к худшему".

НАТО укрепляет свой восточный фланг в ответ на действия РФ

Москва требует от США вывести свои войска из стран Восточной Европы. "Господин Путин говорит, что не хочет сильного НАТО на его западном фланге. Но именно этого он и добился", - отметил Остин. 16 февраля министры обороны решили "разработать варианты" дальнейшего усиления обороны НАТО. Речь идет о создании новых боевых групп в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе.

Как известно, в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и начало войны в Донбассе, НАТО с 2016 года разместила на ротационной основе в странах Балтии и Польше в общей сложности около 5000 солдат. В текущем году, в ответ на наращивание Россией войск у границ Украины, это присутствие начали усиливать. По просьбе Вильнюса, Германия отправила в Литву более 350 солдат с около 100 единицами техники. А США направили в Польшу более 3000 солдат.

Будет ли НАТО еще усиливать свой восточный фланг? Точно известно пока только о планах размещения новой боевой группы в Румынии. Франция предложила командовать ею. По словам Столтенберга, военные альянса представят конкретные планы через несколько недель. Однако Ламбрехт заявила, что не хочет спешить с окончательным решением. Она ожидает, что решение примут на саммите в Мадриде в июне.

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