"По нисходящей спирали": СМИ ФРГ о закрытии консульств РФ

За год ФРГ превратилась из важнейшего партнера России в Европе в одного из ее крупнейших противников. Немецкие СМИ комментируют очередной этап дипломатического противостояния Москвы и Берлина.

Очередной этап дипломатического противостояния между Россией и Германией, приведший к закрытию немецких консульств в РФ и российских диппредставительств в ФРГ, не остался без внимания немецких СМИ. "Этот процесс является едва ли устранимым следствием нисходящей спирали, в которой оказались отношения между двумя странами", - указывает в своем комментарии, в частности, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

FAZ: Германия превратилась в противника России

"Разрушенные отношения с Германией - это одна из самых больших геополитических издержек, которые Россия должна заплатить за свою агрессивную войну", - уверен журналист FAZ Николас Буссе (Nikolas Busse). Он отмечает, что всего за год Германия превратилась из важнейшего партнера России в Европе в одного из ее крупнейших противников. "Политическая, экономическая и военная поддержка Украины срывает все планы Путина и ставит под угрозу его власть", - объясняет такой поворот событий автор комментария.

Николас Буссе считает выдающимся достижением советско-российской внешней политики тот факт, что Москве в свое время удалось поставить центральноевропейскую державу в зависимость от своей нефти и газа, что распространило влияние России куда дальше на запад, чем это было когда-либо возможно сделать силой оружия. "Путин растратил это преимущество, создававшееся десятилетиями, с головокружительной скоростью", - отмечает Николас Буссе.

И выражает уверенность, что в обозримом будущем ситуация в этом смысле не изменится. Не в последнюю очередь из-за переориентации энергетической политики правительства ФРГ на возобновляемые источники.

Süddeutsche Zeitung: Адекватная реакция на репрессии Москвы

В свою очередь автор комментария в газете Süddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger) считает решение МИД ФРГ закрыть четыре российские консульства "адекватной реакцией на репрессии Москвы" в отношении немецких организаций в России и полагает, что Берлин должен был давно сделать подобный шаг.

Отвественность за дальнейшее ухудшение российско-германских отношений журналист возлагает на президента РФ Владимира Путина, который "не заинтересован в том, чтобы в России звучали голоса, отличные от голосов его пропаганды, особенно если они идут вразрез с нарративом о якобы враждебном Западе". "Исходя из этой логики деспота, полагающегося на репрессии, вполне логично максимально ограничить присутствие в стране представительств немецких организаций, особенно отвечающих за культурные обмены", - указывает автор. По мнению Крюгера, Москва предприняла абсолютно сознательный шаг по уничтожению того, что Германия смогла сохранить до сегодняшнего дня в плане контактов с российским населением и гражданским обществом. Речь идет о Гете-Институте или немецких учителях в школах и детских садах.

В то же время журналист считает, что нынешняя эскалация в отношениях между двумя странами, по крайней мере, частично объясняется поведением предыдущих правительств ФРГ. Власти Германии, по его мнению, долгое время закрывали глаза на то, что "Россия превращает свои дипломатические представительства в центры шпионажа и размещает там десятки сотрудников разведки без их официальной регистрации, как того требует Венская конвенция". "Даже когда немецкие суды убедились, что на улицах Берлина убивают людей от имени путинского режима или что российские группы осуществляют хакерские атаки на бундестаг, это поначалу мало что изменило. Германия должна была адекватно отреагировать на такое враждебное поведение гораздо раньше", - уверен Пауль-Антон Крюгер.

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