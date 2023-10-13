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Минкульт РФ отказал в прокате фильму "Сказка" Сокурова

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

Министерство культуры РФ ранее запретило показ фильма "Сказка" на международном фестивале КАРО.Арт в Москве, заявил режиссер.

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Режиссер Александр Сокуров на заседании СПЧ в 2019 году
Режиссер Александр СокуровФото: Alexei Druzhinin/ITAR-TASS/imago images

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение фильму "Сказка" режиссера Александра Сокурова. Об этом сам режиссер сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 14 октября, назвав позицию ведомства "очередным этапом цензуры".

Накануне Сокуров рассказал, что Минкульт РФ запретил запланированный на 15 октября показ картины на международном фестивале КАРО.Арт в Москве. "Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось", - прокомментировал запрет режиссер.

Сокуров предположил, что в будущем Минкульт введет "негласный запрет" на показ всех его работ.

Главные герои фильма: Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль в аду

"Я не просто протестую против цензуры - я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками", - подчеркнул режиссер.

Премьера "Сказки" прошла на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. Картину показывали на множестве других мировых фестивалей. Главные герои картины: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер (Adolf Hitler), Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, которые встречаются в аду.

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