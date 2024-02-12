Жесткая сатира на карнавале: Шольц, Трамп, Путин и другие

Карнавал в Германии - время жесткой политической сатиры, не знающей границ. 2024 год не стал исключением.

В так называемый "бешеный понедельник", который в этом году пришелся на 12 февраля, в немецких городах состоялись главные карнавальные шествия сезона. Самые крупные процессии по количеству участников и зрителей традиционно проходят в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. Особое внимание во время шествий привлекают сатирические повозки, мишенями которых становятся политики - немецкие и зарубежные. Шутовская сатира в этот день не только не знает пределов. Авторы повозок часто осознанно нарушают границы и провоцируют. 2024 год не стал исключением.

Что увидели сотни тысяч людей на улицах и миллионы зрителей телевизионных трансляций?

В Дюссельдорфе немного изменили имя канцлера Шольца, сделав из Олафа - Холафа. В результате этой труднопереводимой игры слов глава федерального правительства Германии оказался кем-то вроде "шута пустоголового", но при этом "Kanzler Hohlaf Scholz" обезоруживает всех своей симпатичной улыбкой, как можно увидеть на первом снимке выше.

Политическая сатира на карнавале в Германии - 2024. Фотографии

Новая постановка шекспировского вопроса. "Быть или не быть Украине в НАТО?" ("To be or NATO be?") - спрашивает президент Владимир Зеленский в Кельне. Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Республиканцы США в образе Дональда Трампа наносят удар в спину украинскому солдату в Дюссельдорфе. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Дональд Трамп хочет перекроить Америку и вышел на карнавал в Дюссельдорфе со своим флагом - в виде свастики. Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

"Барби" и "Кен". Немецкие подруги Владимира Путина - Сара Вагенкнехт и Алиса Вайдель в Майнце. Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Из России с любовью" - запрет "движения ЛГБТ" в РФ стал темой для этой сатирической повозки в Дюссельдорфе. Ничего святого для шутов не существует. Фото: Federico Gambarini/picture alliance/dpa

Платформа "Подавись!" была сделана для карнавала в Дюссельдорфе в 2022 году сразу после начала войны России против Украины. Позже она была также показана в разных немецких городах и сейчас вновь провезена по улицам Дюссельдорфа. Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Террористическая организация ХАМАС использует детей, женщин и стариков в качестве живого щита в секторе Газа. Повозка в Дюссельдорфе, посвященная конфликту на Ближнем Востоке. Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

В Дюссельдорфе клоун срывает маску правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с черепа Адольфа Гитлера. Фото: THILO SCHMUELGEN/REUTERS

"Светофорные человечки" из правящей в ФРГ красно-желто-зеленой коалиции "раздувают" в Кельне Алису Вайдель - сопредседателя "Альтернативы для Германии". Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Ценностно ориентированная внешняя политика". Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в образе слонихи в посудной лавке в Кельне. Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Министр финансов Германии Кристиан Линдер в Кельне в образе очень большой свиньи-копилки - размерами с бюджетный дефицит. Фото: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Олаф Шольц - одноглазый пират в Майнце на тонущем корабле смотрит через повязку в подзорную трубу. В сентябре 2023 года канцлер Германии упал во время пробежки и некоторое время носил повязку, что стало темой для многочисленных шуток и мемов. Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance