Жесткая сатира на карнавале: Шольц, Трамп, Путин и другие
Николай Пермяков
12 февраля 2024 г.
Карнавал в Германии - время жесткой политической сатиры, не знающей границ. 2024 год не стал исключением.
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В так называемый "бешеный понедельник", который в этом году пришелся на 12 февраля, в немецких городах состоялись главные карнавальные шествия сезона. Самые крупные процессии по количеству участников и зрителей традиционно проходят в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. Особое внимание во время шествий привлекают сатирические повозки, мишенями которых становятся политики - немецкие и зарубежные. Шутовская сатира в этот день не только не знает пределов. Авторы повозок часто осознанно нарушают границы и провоцируют. 2024 год не стал исключением.
Что увидели сотни тысяч людей на улицах и миллионы зрителей телевизионных трансляций?
В Дюссельдорфе немного изменили имя канцлера Шольца, сделав из Олафа - Холафа. В результате этой труднопереводимой игры слов глава федерального правительства Германии оказался кем-то вроде "шута пустоголового", но при этом "Kanzler Hohlaf Scholz" обезоруживает всех своей симпатичной улыбкой, как можно увидеть на первом снимке выше.
Политическая сатира на карнавале в Германии - 2024. Фотографии