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Путин прокатит Сару Вагенкнехт на розовом кабриолете

Марина Борисова
6 февраля 2024 г.

Организаторы карнавального шествия в Майнце продемонстрировали прессе сатирические повозки, которые провезут по городу 12 февраля. Одна из них посвящена президенту России и его немецким "подружкам".

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Изображение Путина с окровавленными руками
Путин который раз стал героем едкой сатиры во время карнавалаФото: Michael Probst/AP/picture alliance

Во вторник, 6 февраля, в Майнце - одной из столиц традиционного карнавала в Германии - представили повозки с сатирическими композициями из папье-маше. По традиции, главными объектами сатиры стали политики. Среди них - канцлер ФРГ, главы иностранных государств и правительств, немецкие федеральные, региональные и локальные политики. Нынешний карнавал не обойдется без председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента России Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц в образе пирата
Канцлер Германии Олаф Шольц в образе пирата. Интересно, что подзорную трубу он подносит к глазу, который не видитФото: Arne Dedert/picture alliance/dpa

Достанется в этом году правительственной коалиции Германии. Так, на одной из повозок карнавального объединения Carneval-Verein 1838 (MCV) Олаф Шольц предстанет в образе капитана (или пирата) и с повязкой на глазу. На повозке надпись: "Он еще строит из себя государственного деятеля, с подзорной трубой и фуражкой, но если он продолжит держать курс, мы потонем" (на немецком: "Noch spielt er den Staatsmann, mit Fernglas und Kapp, doch bleibt er auf Kurs, dann saufen wir ab").

На другой повозке этого же карнавального общества из Майнца за рулем розового автомобиля - Владимир Путин с окровавленными руками. Его попутчицы - сопредседатель правопопулистской  "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) и Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), буквально только что создавшая новую немецкую партию - "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW). Немецкие политики свесили ноги, а автомобилем управляет российский президент. Надпись к этой повозке: "Барби не волнует тот факт, что их везет преступник" (на немецком "Die Barbies es nicht interessiert, dass ein Verbrecher sie chauffiert").

Владимир Путин за рулем розового кабриолета
Владимир Путин за рулем розового кабриолета. Его пассажирки - лидеры двух немецких партийФото: Arne Dedert/picture alliance/dpa

Композиции, изображающие политиков, крепят на специально для этого приспособленные транспортные средства и провозят их через весь город - под восторженные возгласы публики. Повозки всегда привлекают внимание и прессы, и общественности, часто становясь темой жарких споров. Главные карнавальные шествия в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце состоятся в "бешеный понедельник", 12 февраля. Ожидается, что в этом сезоне в Майнце на карнавале будет около миллиона зрителей.

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