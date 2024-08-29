Сару Вагенкнехт попытались облить краской в Эрфурте

Неизвестный начал брызгать краской в лидера партии ССВ после ее выступления на предвыборном митинге в столице Тюрингии. Мужчину быстро обезвредили.

Сару Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт: здравый смысл и справедливость" (ССВ) - попытались забрызгать краской во время ее выступления на предвыборном митинге в столице Тюрингии Эрфурте вечером в четверг, 29 августа.

Видеозапись, демонстрирующую момент нападения, случившегося непосредственно после того, как Вагенкнехт закончила свою речь, публикует немецкий портал web.de . Службы безопасности быстро обезвредили злоумышленника. Судя по кадрам, в политика краска не попала.

"Заметно, что некоторые нас не любят. Я думаю, это говорит в нашу пользу", - такими словами прокомментировала инцидент сама Вегенкнехт, оправившись от первоначального испуга.

Выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии

1 сентября в Тюрингии и Саксонии пройдет голосование на выборах в земельный парламент (ландтаг). По данным опросов, лидирующие позиции на этом голосовании в обеих землях может занять правовопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Многие немцы не идентифицируют себя с ее сторонниками, однако, судя по их заявлениям в СМИ, намерены таким образом показать федеральной власти свое разочарование политикой правящих партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), "Союза 90"/"зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП).

Партия Сары Вагенкнехт, в глазах многих восточных немцев, также считается альтернативой правящим партиям, хоть и не такой радикальной, как АдГ. По данным опроса института INSA, которые газета Bild am Sonntag опубликовала 24 августа, АдГ может получить в Тюрингии 30% голосов.

Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) - на втором месте с поддержкой в 21%, а партия Сары Вагенкнехт находится на третьей строчке с ожидаемым результатом в 20% голосов. Ни "зеленые", ни СвДП, по прогнозам, не смогут преодолеть в Тюрингии пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг. Каждой из этих партий предсказывают поддержку 3% избирателей.

Что касается тем, которые избиратели называют ключевыми для принятия решения, то в Тюрингии таковыми считают образование (52%), миграцию (51%) и безопасность (50%).

Партия ССВ известна тем, что выступает против поставок вооружений Украине и требует, чтобы федеральное правительство Германии прикладывало больше усилий, направленных на достижение окончания войны в Украине дипломатическим путем. Многие политики в ФРГ критикуют такой подход.