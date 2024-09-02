Правительство ФРГ: Берлин не откажется от поддержки Киева

Результаты земельных выборов в Саксонии и Тюрингии не приведут к отказу Берлина от поддержки Украины, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ.

Результаты прошедших 1 сентября выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, на которых особенно большую поддержку избирателей получили партии, выступающие против поставок Киеву вооружений и за окончание войны в Украине дипломатическим путем, не отразятся на решимости Берлина продолжать помощь Украине. Это следует из заявления заместителя официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), сделанного ею на правительственной пресс-конференции в Берлине в ответ на вопрос DW в понедельник, 2 сентября.

Этот вопрос звучал так: "Изменится ли позиция Берлина по поводу поддержки Украины, учитывая, что на выборах в ландтаги Саксонии и Тюрингии очень сильные результаты продемонстрировали партии, выступающие против этой поддержки?"

"Наша позиция, позиция федерального правительства ФРГ по отношению к Украине совершенно четкая. Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе против российской агрессивной войны. И мы будем это делать, как уже неоднократно говорил федеральный канцлер и другие, столько, сколько потребуется - с задействованием очень далекоидущих средств - в военной, гуманитарной, финансовой области. И мы, само собой, продолжим это делать", - подчеркнула Хоффман.

Перед этим она отметила, что не станет комментировать результаты земельных выборов в Саксонии и Тюрингии, поскольку Олаф Шольц (Olaf Scholz) ранее уже высказался на эту тему в качестве депутата от Социал-демократической партии Германии.

Результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии

Судя по официальным предварительным результатам голосования, которые обнародовала на своем сайте немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD утром 2 сентября, на выборах в ландтаг Саксонии АдГ набрала 30,6% голосов, оказавшись на втором месте, сразу за ХДС с 31,9%.

В Тюрингии партия "Альтернатива для Германии" получила самое большое число голосов избирателей: 32,8%. На втором месте в этой федеральной земле - Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6%, показывает этот график.

В обеих федеральных землях сильный результат показала и зарегистрированная в Германии в январе 2024 года партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ). Она заняла в обоих случаях третье место, набрав в Тюрингии 15,8%, а в Саксонии - 11,8% голосов.

Одним из ключевых положений программы этой партии является отказ от поставок вооружений Киеву и усиление роли Германии на пути к окончанию войны в Украине дипломатическим путем.

Провал партий правящей коалиции ФРГ на выборах в Саксонии и Тюрингии

Между тем партии, входящие в правящую коалицию ФРГ на федеральном уровне, потерпели на выборах в обеих восточных федеральных землях сокрушительное поражение.

В Тюрингии лишь СДПГ удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в ландтаге. За нее отдали голоса 6,1% избирателей. Партия "Союз 90" / "Зеленые" набрала 3,2%, не пройдя в земельный парламент. Третий участник "светофора", как называют правящую коалицию ФРГ по цветам, присвоенным входящим в нее партиям, - Свободная демократическая партия (СвДП) - получила в Тюрингии незначительную поддержку в 1,1%.

В Саксонии правящие партии ФРГ продемонстрировали не многим лучший результат. СПДГ удалось заручиться поддержкой 7,3% избирателей. "Зеленые" также прошли в ландтаг, но с результатом в 5,1%. СвДП оказалась в разделе "другие".

Олаф Шольц о выборах в Саксонии и Тюрингии

Комментируя результаты этих выборов, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал их "горькими" для своей партии СДПГ и других правящих на федеральном уровне партий. При этом он призвал "все демократические партии" сформировать стабильные земельные правительства "без участия правых экстремистов".

"АдГ вредит Германии, - заявил Шольц. - Она ослабляет экономику, вносит раскол в общество и уничтожает добрую репутацию нашей страны".