В ФРГ предлагают сбивать дроны РФ над Украиной силами НАТО

Представители СвДП, "зеленых" и ХДС не исключают задействование систем ПВО на территории стран НАТО - Польши и Румынии - для защиты неба над Западной Украиной.

Страны НАТО могут помочь Украине защитить часть ее западной территории от атак российских дронов с помощью систем ПВО, расположенных на восточных границах альянса, в частности, в Польше или Румынии. Такое развитие не исключают представители ряда немецких политических партий, в том числе правящих Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза 90" / "зеленых", пишет газета FAZ в воскресенье, 11 мая.

Как следует из публикации, идея сбивать над Западной Украиной российские беспилотники с использованием расположенных в Румынии и Польше систем ПВО альянса, которыми управляют военнослужащие НАТО, исходит от эксперта Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Нико Ланге (Nico Lange), а также бывшего помощника генсека НАТО, генерал-лейтенанта Хорста-Хайнриха Брауса (Horst-Heinrich Brauß). По мнению Ланге, это позволило бы обеспечить на украинской границе безопасную зону шириной до 70 км. А это, в свою очередь, помогло бы разгрузить украинские силы ПВО на других участках фронта.

По оценке журналистов FAZ, такой подход стал бы шагом в том же направлении, о котором думает и президент Франции Эмманюэль Макрон, не исключивший отправку французских военных на помощь Киеву: "Западные силы напрямую отражали бы российские атаки, но не с территории Украины".

Аргументы сторонников использования сил ПВО НАТО для защиты Украины

Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) из партии "зеленых" считает правильным "расположить системы противовоздушной обороны на границах соседних (с Украиной. - Ред.) государств так, чтобы они могли защищать и западные части Украины".

Похожее мнение разделяет ее коллега по партии Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter). "Воздушную оборону Украины с территории Польши и Румынии не стоит исключать в долгосрочной перспективе", - приводит его слова газета FAZ. Между тем пока об этом "речь не идет", уточняет политик. Сейчас, с точки зрения Хофрайтера, для Запада главное "значительно увеличить" поставки вооружений и боеприпасов для самой Украины.

Со своей стороны депутат СвДП Маркус Фабер (Marcus Faber) указывает, что количество систем ПВО и ракет к ним уже сейчас ограничено, поэтому необходимо гарантировать их достаточные объемы в долгосрочной перспективе. "При таких условиях я считаю это (задействование западных систем ПВО для защиты неба над Украиной. - Ред.) возможным", - говорит он.

За уничтожение российских "беспилотных летающих аппаратов" над Украиной западными системами ПВО выступает и депутат оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Это разгрузит украинскую противовоздушную оборону и позволит ей защитить фронт", - аргументирует он. Как утверждает Кизеветтер, пример Израиля, которому в апреле силы США, Франции и Великобритании помогли отразить масштабную воздушнуюатаку Ирана, говорит о том, что в подобной ситуации государства, оказавшие помощь, не становятся автоматически сторонами конфликта.