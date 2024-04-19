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G7 обещает Украине помощь в противовоздушной обороне

Евгений Жуков
19 апреля 2024 г.

"Мы полны решимости укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны", - говорится в итоговой декларации встречи G7. Главы МИД "большой семерки" вновь потребовали от Москвы немедленно прекратить агрессию.

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Участники встречи глав МИД стран G7 на Капри
Участники встречи глав МИД стран G7 на КаприФото: Alessandro di Meo/EPA

Страны "большой семерки" обещают Украине увеличить помощь для противодействия российским авиаударам. "Мы полны решимости укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в декларации, принятой в пятницу, 19 апреля, по итогам встречи министров иностранных дел G7.

Однако никаких конкретных новых обязательств участники встречи не приняли.

В то же время "большая семерка" вновь потребовала от Москвы немедленно прекратить агрессивную войну против соседней страны. Россия должна вывести все свои вооруженные силы "незамедлительно, полностью и безоговорочно", подчеркивается в декларации. В документе указано, что РФ "может закончить эту войну уже сегодня".

В ходе двухдневной встречи глав МИД, прошедшей на итальянском острове Капри, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настоятельно призвали партнеров, в первую очередь США, ЕС, Францию и председательствующей в G7 Италию, предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

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