G7 обещает Украине помощь в противовоздушной обороне

"Мы полны решимости укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны", - говорится в итоговой декларации встречи G7. Главы МИД "большой семерки" вновь потребовали от Москвы немедленно прекратить агрессию.

Страны "большой семерки" обещают Украине увеличить помощь для противодействия российским авиаударам. "Мы полны решимости укрепить возможности Украины в области противовоздушной обороны, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важную инфраструктуру", - говорится в декларации, принятой в пятницу, 19 апреля, по итогам встречи министров иностранных дел G7.

Однако никаких конкретных новых обязательств участники встречи не приняли.

В то же время "большая семерка" вновь потребовала от Москвы немедленно прекратить агрессивную войну против соседней страны. Россия должна вывести все свои вооруженные силы "незамедлительно, полностью и безоговорочно", подчеркивается в декларации. В документе указано, что РФ "может закончить эту войну уже сегодня".

В ходе двухдневной встречи глав МИД, прошедшей на итальянском острове Капри, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настоятельно призвали партнеров, в первую очередь США, ЕС, Францию и председательствующей в G7 Италию, предоставить Украине дополнительные системы ПВО.