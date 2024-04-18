Боррель: ЕС должен передать Украине больше систем ПВО

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Брюссель предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot. В ходе встречи министров иностранных дел стран "большой семерки" он заявил в четверг, 18 апреля, что это следует сделать вне зависимости от того, какое решение по финансированию военной помощи Украине будет принято в Вашингтоне.

"Мы не можем полагаться только на США. Мы должны взять на себя ответственность и перестать говорить: "А, Соединенные Штаты это сделают". Это должны сделать мы. У нас есть Patriot, у нас есть противоракетные системы. Надо забрать их из наших казарм, где они находятся "на всякий случай", и отправить в Украину, где бушует война. Я уверен, что мы это сделаем, но это нужно делать быстро", - заявил он.

Боррель: Запад должен быстрее принимать решения

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Европа, Япония, Канада, США "должны принимать решения намного быстрее, чтобы более эффективно поддерживать Украину". "Потому что мы не можем позволить себе победу Путина в Украине. Украинцы воюют, но им нужно оружие. И мы должны предоставить его им гораздо быстрее", - заявил Боррель.

По его словам, с этим призывом он обратился к министрам обороны стран - членов ЕС, и в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения, направленные на то, чтобы передать Украине больше средств ПВО. "Иначе энергетическая система Украины будет разрушена. И ни одна страна не может воевать без электроэнергии - в домах, на заводах, на передовой. Понятно, что Путин хочет полного блэкаута в Украине, - подчеркнул Жозеп Боррель, указав, что российская сторона хочет, чтобы украинцы оказались в темноте, в холоде, а заводы остановились. - Единственный способ предотвратить это - обеспечить Украину более эффективным и мощным потенциалом ПВО".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также призвала партнеров по G7 предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Она рассказала, что намерена поднять вопрос поставки дополнительных установок Patriot на двусторонней встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.