Министры G7 обсудили войны в Украине и на Ближнем Востоке

Геополитические конфликты, такие, как война в Украине или операция Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС на Ближнем Востоке, представляют собой существенные риски для мировой экономики. В частности, они негативно отражаются на торговле, глобальных цепочках поставок и ценах на сырьевые ресурсы. Об этом говорится в совместном заявлении стран "большой семерки", обнародованном вечером в среду, 17 апреля, после встречи министров финансов и глав центробанков стран-членов G7 в Вашингтоне.

О замороженных активах РФ

Участники встречи призвали Москву завершить войну в Украине, представляющую собой значительный фактор нестабильности для мировой экономики. При это мподчеркивается, что замороженные на Западе российские активы останутся заблокированными и следует продолжать проверять юридические возможности использовать их для поддержки Украины.

"Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за тот ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в нашей юрисдикции пока будут оставаться обездвиженными в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами", - цитирует заявление "семерки" агентство Reuters.

Ранее в тот же день, 17 апреля, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подтвердил, что обсуждение G7 вопроса о замороженных российских активах, которые оцениваются примерно в 300 миллиардов долларов, все еще "продолжается".

В середине апреля профессор международного экономического права из Университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге Кристиан Титье (Christian Titje) указал в интервью DW, что считает правильной сдержанность, которую демонстрирует ЕС в вопросе о конфискации замороженных российских активов. По словам эксперта, эта сдержанность "является проявлением принципов правового государства". "Ведь стабильность финансовых рынков, с точки зрения обсуждаемой нами темы, зависит от стабильности правового государства, и поэтому не стоит слишком легко принимать решение браться за чье-то имущество, особенно когда это имущество государства, даже если речь идет об агрессоре", - сказал он.

G7 о ситуации на Ближнем Востоке

Что касается войны Израиля против ХАМАС, то представители "большой семерки" выступили за расширение поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Необходимо продолжать прикладывать усилия для достижения немедленного и долгосрочного перемирия на Ближнем Востоке, а также освобождения заложников, до сих пор находящихся в руках террористов, подчеркнули также в G7.

При этом участники встречи в Вашингтоне осудили недавнюю масштабный воздушный удар Ирана по Израилю, указав на необходимость совместных усилий, направленных на ограничение способности Исламской республики производить и покупать вооружения, а также поставлять их в регионы конфликтов.

В "большую семерку" входят США, Канада, Япония, Великобритания, а также Германия, Франция и Италия. Между тем в группе G20, куда входят Россия и Китай, отношение к текущим геополитическим конфликтам является спорным, напоминает Reuters.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран G7 в Вашингтоне проходила параллельно с совещанием министров финансов и глав центральных банков государств G20, которое началось там же 17 апреля и завершится 18 апреля. Встречи министров финансов и глав центробанков "большой семерки" и "большой двадцатки" приурочены к весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.