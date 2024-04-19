НАТО обещает Украине помощь в противовоздушной обороне

Генсек НАТО Столтенберг не сказал, кто из стран альянса поставит Украине системы ПВО. Президент Украины Зеленский оценил потребности страны минимум в 7 ЗРК Patriot или аналогов.

Страны НАТО намерены предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Североатлантический альянс изыскал ресурсы внутри НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в пятницу, 19 апреля, после заседания Совета Украина-НАТО.

Он не уточнил, кто именно из участников альянса взял на себя соответствующие обязательства. Ожидается, что отдельные государства-члены НАТО выступят с конкретными заявлениями в ближайшие дни. В то же время страны, в распоряжении которых нет доступных систем ПВО, согласились поддержать деньгами их закупку для Киева, добавил Столтенберг.

Зеленский: Нужны минимум семь ЗРК Patriot

Для защиты наиболее важных объектов Украине необходимы как минимум семь зенитно-ракетных комплексов Patriot или аналогичных систем, заявил ее президент Владимир Зеленский, участвовавший в заседании по видеосвязи. Украинский лидер призвал союзников не мешкать в этом вопросе.

Глава украинского государства ранее настоятельно призвал увеличить объемы военной помощи его стране. По словам Зеленского, речь идет о возможностях Киева удержать линию фронта и защитить оставшуюся энергетическую инфраструктуру.

В последние недели Россия усилила обстрелы Украины и, в частности, авиаударами уничтожила почти все теплоэлектростанции. В начале апреля президент Украины оценивал в 25 единиц число ЗРК Patriot, требуемых для полной защиты воздушного пространства страны.