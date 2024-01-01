Члены СвДП проголосовали против выхода партии из коалиции

Опрос членов СвДП о перспективе дальнейшего участия их партии в правящей коалиции был проведен на фоне слабых результатов свободных либералов на выборах в ландтаги Баварии и Гессена.

Члены Свободной демократической партии (СвДП) с незначительным перевесом голосов - 52,24% "за" и 47,76% "против" - высказались за дальнейшее участие СвДП в составе правящей в Германии коалиции. Об этом сообщили в понедельник, 1 января, агентства dpa и Reuters со ссылкой на источники в кругах свободных демократов.

Онлайн-опрос членов СвДП о необходимости ее выхода из состава правительства ФРГ начался 18 декабря 2023 года по запросу 598 членов партии. Этому предшествовала публикация открытого письма 26 представителей СвДП земельных и коммунальных уровней. На фоне слабых результатов свободных либералов на выборах ландтагов (земельных парламентов) в Гессене и Баварии авторы письма призвали руководство партии пересмотреть ее роль в нынешней "светофорной" коалиции.

Плохие результаты СвДП на выборах ландтагов

На выборах в Баварии СвДП в ландтаг не прошла. В Гессене эта партия едва набрала необходимые для прохождения в парламент 5 процентов голосов.

После вступления в коалицию с Социал-демократической партией Германии и партией "Союз-90"/"зеленые" ради формирования правительства во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) СвДП показала плохие результаты на выборах еще в пяти федеральных землях, напоминает онлайн-издание t-online . Так, в Берлине, Нижней Саксонии и Сааре она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер. В Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне - Вестфалия свободные демократы прошли в ландтаги, однако в правительствах этих земель отсутствуют.

Опрос о дальнейшей работе СвДП в "светофорной" коалиции

По данным dpa, в опросе участвовало лишь около трети членов всей СвДП - 26 058 из 72 100 человек. Результат голосования не является обязательным к исполнению руководством партии, но отражает внутрипартийные настроения.

В середине ноября вице-председатель СвДП Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) призвал соратников высказаться против выхода партии из состава федерального правительства, назвав такой шаг "побегом от ответственности". "Под лозунгом "Мы провалились" нам избирательную кампанию не выиграть", - предупредил Кубикки.

В свою очередь глава СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner), возглавляющий министерство финансов ФРГ, заявил, что голосование не вызывает у него беспокойства, "поскольку это возможность отчетливо продемонстриовать, что СвДП влияет на направление работы правительства".

Немцы недовольны работой правительства Шольца

15 декабря общественно-правовой телеканал ZDF обнародовал результаты опроса Politbarometer , согласно которым уровень популярности нынешнего правительства Германии и канцлера ФРГ Олафа Шольца сейчас "плохи настолько, насколько еще никогда не бывало в текущий легислатурный период".

68% опрошенных выразили мнение, что правящая коалиция справляется со своей работой "скорее плохо", и лишь 22% респондентов заявили обратное. Среди сторонников СвДП лишь 22% участников опроса указали, что довольны работой правительства.

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