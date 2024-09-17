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Арнольд Шварценеггер приехал в Берлин и "остепенился"

Марина Борисова
17 сентября 2024 г.

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в немецкой столице почетную ученую степень. За что?

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер в Берлине, 17 сентября 2024 годаФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Экс-губернатору Калифорнии, американскому киноактеру  Арнольду Шварценеггеру присудили почетную докторскую степень в Берлине. Во вторник, 17 сентября, частная Высшая школа Hertie School отметила заслуги 77-летней звезды Голливуда в сфере защиты окружающей среды и устойчивого развития планеты.

За что в Берлине "остепенили" Шварценеггера?

Как отметила директор Высшей школы Hertie School, основанием для присуждения ученой степени стала его активная деятельность, направленная на защиту окружающей среды и в поддержку инноваций, и то влияние, которое он оказывает на ход дискуссии вокруг изменения климата во всем мире.

Торжественную речь на официальной церемонии присуждения степени произнес вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), cопредседатель партии "зеленых".

У Hertie School устойчивое развитие - в фокусе

Hertie School - это частный университет с госаккредитацией, основанный в 2004 году. Он носит название торговой сети, которая была основана в 1892 году еврейским предпринимателем Херманом Тицем (Hermann Tietz). В настоящий момент школа насчитывает около 800 учащихся. В стенах этого частного университета тема устойчивого развития - одна из главных. В 2021 году здесь открылся Центр компетенций устойчивого развития и осуществляется проект "Устойчивый кампус".

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