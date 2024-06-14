Фиаско "зеленых" на выборах: молодежи плевать на климат?

Результаты выборов в ЕП в Германии показывают рост голосов за правых и значительные потери "зелёных" среди молодых избирателей. С чем это связано?

На прошедших выборах в Европарламент в Германии правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место. Это вызвало потрясение в обществе и воспринимается как наказание правящей коалиции и традиционным партиям. Партия Союз-90/"зеленые" понесла самую большую потерю, набрав на 8 процентных пунктов меньше голосов по сравнению с результатами европейских выборов 2019 года.

Особенно интересно поведение молодых избирателей: за АдГ проголосовали 16% людей в возрасте от 16 до 24 лет, что примерно в три раза больше, чем пять лет назад. "Зеленые" же набрали среди избирателей этой возрастной группы всего 11%, что на 23 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, когда минимальный возрастной порог для голосования составлял 18 лет. Такие результаты удивили общественность, поскольку опрос "Будущее? Спросите молодежь!", проведенный в 2023 году министерством экологии, показал, что защита климата важна для восьми из десяти жителей Германии в возрасте от 14 до 22 лет.

Оборванный предвыборный плакат партии "зеленых" в 2021 году Фото: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/picture alliance

Почему молодежь отвернулась от "зеленых"

Маттиас Юнг (Matthias Jung) из германского Института исследования выборов объясняет потерю голосов "зеленых" отчуждением некоторых их традиционных избирателей, особенно среди пацифистов. "Если обратиться к истории возникновения "зеленых", то они исходят из принципов пацифизма, но в настоящее время они являются самыми упорными сторонниками военной поддержки Украины", - говорит Юнг.

Юнг считает, что темы безопасности и миграционной политики сейчас имеют больший приоритет, чем вопросы изменения климата и защиты окружающей среды. По его словам, климатическая повестка в целом несколько утратила значимость для всех возрастных групп населения Германии, и поэтому "при нынешней политической ситуации вопросы климата и окружающей среды не играют уже привычной нам большой роли".

Это подтверждают и результаты опроса "Будущее? Спросите молодежь! - 2023". Хотя защита климата и окружающей среды по-прежнему является приоритетной для молодежи, эта сфера занимает лишь седьмое место в списке наиболее важных тем, уступая вопросам образования, здравоохранения, социальной справедливости, инфляции и уровня жизни. В таком же опросе 2019 года тема экологии и климата заняла первое место.

Профессор социологии из Университета Констанца Себастьян Коос (Sebastian Koos) считает, что климатическое движение в последние годы находится в кризисной ситуации и вынуждено бороться за внимание и политический успех, что особенно непросто среди "молодых людей, ищущих свой путь".

Новые партии набирают популярность, АдГ нацелилась на пользователей TikTok

Результаты голосования в Европарламент можно считать признаком того, что молодежь в целом разочарована политикой правящих партий. По данным социологического института Infratest dimap, более мелкие партии, такие как "Вольт" или "Партия защиты животных", набрали в общей сложности 28% голосов избирателей в возрасте от 16 до 24 лет. Для сторонников "зеленой" политики эти партии стали дополнительной альтернативой на выборах. Достижение климатической нейтральности является приоритетом для партии "Вольт". Так, ЕС должен перейти на "зеленую" энергетику к 2040 году, а не к 2050, как было запланировано ранее. Юнг отмечает, что благодаря этому партия получила почти восемь процентов голосов среди лиц моложе 30 лет, что намного выше среднего показателя.

Лидеры правопопулистской АдГ празднуют успех на выборах в ЕП Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

По мнению экспертов, правые популисты АдГ нацелились на молодежь больше, чем любая другая немецкая партия, что принесло свои плоды. Благодаря кампаниям в социальных сетях, в первую очередь в TikTok и Instagram, АдГ удалось привлечь молодых людей эмоциональными и простыми для понимания посланиями.

Недовольство правлением "светофорной" коалиции

В то же время правящая "светофорная" коалиция либералов (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "зеленых" столкнулась с рядом проблем. В связи с вердиктом Конституционного суда об ограничении государственного долга Германии, в бюджете возникла нехватка миллиардов евро, в том числе на защиту климата.

"Я очень разочарована политикой "светофорной" коалиции, и я не думаю, что я единственная. Все мое поколение разочаровано", - говорит 19-летняя активистка молодежного движения "Пятницы для будущего" (Fridays for future) Самира Гандур. В этом году она впервые участвовала в выборах, но отказалась говорить, кому отдала свой голос. Тот факт, что многие молодые избиратели проголосовали за небольшие партии, выступающие за защиту прав человека, гендерное равенство, плюралистическое общество и борьбу с климатическими изменениями, дает ей надежду.

Участники демонстрации "Пятницы для будущего" в 2019 году в Гамбурге Фото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Доцент Лондонской школы экономики Орельен Соссе считает, что "зеленая" политика в настоящее время терпит неудачу главным образом из-за неспособности объяснить людям, что реформы не обязательно приведут к ухудшению уровня жизни и увеличению расходов. В качестве примера он приводит немецкий закон об отоплении: в будущем большому количеству домохозяйств в Германии придется перейти на тепловые насосы, отказавшись от газа и мазута. По мнению Соссе, закон имеет смысл с экономической и экологической точек зрения, однако его реализация обернулась катастрофой: "Закон встретил сильное сопротивление, поскольку считалось, что он возлагает высокие расходы на домохозяйства, которые могут быть не в состоянии себе это позволить".

Радикальный климатический протест оттолкнул молодых избирателей?

Согласно опросу "Будущее? Спросите молодежь! - 2023", более 60% молодых людей считают, что климатические активисты распространяют чрезмерную панику. По словам Ангелики Геллрих (Angelika Gellrich) из Федерального агентства по охране окружающей среды, этот показатель увеличился вдвое, по сравнению с 2021 годом. Более 80% опрошенных считают, что активисты, которые портят имущество или блокируют дороги, зашли слишком далеко. Такие формы протеста "встречают мало понимания и не помогают завоевать высокую общественную поддержку", говорит Геллрих.

Климатические активисты движения "Последнее поколение" блокируют дорогу в Регенсбурге Фото: Daniel Vogl/dpa/picture alliance

Активистка Самира Гандур не согласна, что мирное блокирование аэропортов и дорог нанесло ущерб репутации климатического движения, но она понимает, почему люди могут считать эти действия чрезмерными. "Это одна из тех причин, по которым я участвую в "Пятницах для будущего", а не в каком-то другом движении. Я верю, что мирный массовый протест все еще является лучшей формой мобилизации гражданского общества".