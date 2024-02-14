Сторонники "зеленых" в ФРГ - за поставки оружия Киеву

В Германии поставки оружия в Украину активнее всех поддерживают сторонники партии "Союз-90"/"зеленые", входящей в правящую в ФРГ коалицию. Как следует из опубликованных в среду, 14 февраля, результатов опроса, проведенного Фондом Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), в поддержку таких поставок высказались 78 процентов приверженцев "зеленых". За ними следуют сторонники двух других правящих партий - СДПГ (74 процента) и СвДП (72 процента). Доля сторонников оппозиционного блока ХДС/ХСС, считающих поставки оружия Украине необходимыми, составила 65 процентов.

В то же время приверженцы правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) в основном выступают против поддержки Украины: 82% респондентов высказались против поставок оружия, 76% - против приема украинских беженцев и 81% - против возможного вступления Украины в ЕС.

Сторонники "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) тоже поддерживают оказание помощи Украине значительно меньше, чем правящие партии и консерваторы из ХДС/ХСС. Среди приверженцев ССВ лишь 22 процента выступают за поставки оружия Киеву, а 42 процента считают, что Германия должна продолжать добиваться независимости от российских энергоносителей даже в случае роста затрат. В среднем по стране этот показатель составляет 56 процентов.

В рамках исследования, проведенного в декабре 2023 года, были опрошены около 13 300 жителей стран ЕС и 1800 граждан Германии. Согласно его результатам, большинство респондентов в Европе и в Германии по-прежнему выступают за политическую и военную поддержку Украины.

В целом по ЕС 60 процентов опрошенных поддерживают вероятное вступление Украины в Евросоюз. В Германии доля сторонников такого события - самая низкая, а против него выступают 52 процента немцев. Почти девять из десяти участников опроса также считают, что ЕС нуждается в общей оборонной политике.

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