Депутаты Рады и стран НАТО обсуждали поддержку Украины

Поддержка Киева на пути в НАТО стала одной из тем заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО. Участники призвали переориентировать цепочки военных поставок ЕС на нужды союзников и Украины.

В ходе заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО (Ukraine-NATO Interparliamentary Council, UNIC), прошедшего в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в понедельник, 29 января, законодатели государств НАТО и Украины обсуждали способы поддержки страны, отражающей военное вторжение РФ, и ее путь к членству в альянсе. Во встрече приняли участие 27 парламентариев из 17 стран НАТО и 9 украинских депутатов.

Сопредседатели UNIC - литовский парламентарий Аудронюс Ажубалис и первый зампредседателя Верховной рады Украины Александр Корниенко в совместном заявлении призвали союзников "увеличить, ускорить и продолжить поставки военной техники, срочно необходимой Украине для победы". Устойчивые поставки, указывается в документе, пошлют Кремлю мощный сигнал о том, что союзники по Североатлантическому альянсу будут продолжать твердо поддерживать Украину, несмотря на заявления России о якобы растущей среди партнеров Киева усталости от войны.

Переориентировать цепочки военных поставок

"Мы призываем союзников наращивать - индивидуально и коллективно - промышленную базу и рассмотреть возможность адаптации законодательства ЕС для временной переориентации цепочек военных поставок исключительно на нужды союзников и Украины", - говорится в совместном заявлении сопредседателей UNIC.

На сегодняшнем заседании межпарламентского совета был избран докладчик, который будет информировать совет о ходе украинских законодательных и правительственных реформ, направленных на сближение Украины с НАТО как в политическом, так и в военном аспекте.

Как отмечается в сообщении ПА НАТО , участники встречи были едины в убежденности, что членство Украины в НАТО необходимо для обеспечения прочного мира и стабильности в Европе. "Принятие Украины в НАТО - это лучший способ сдержать будущую агрессию и укрепить европейскую безопасность, - заявил председатель Парламентской ассамблеи польский парламентарий Михал Щерба. - Как председатель ПА НАТО, я лично готов помочь Украине сделать это. Я мобилизую Парламентскую ассамблею НАТО и удвою наши усилия по поддержки членства Украины в альянсе".

Межпарламентский совет Украина–НАТО был создан в 1998 году с целью обеспечения большей прозрачности в осуществлении Хартии НАТО-Украина и демонстрации парламентского интереса и участия в сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и Украиной. С тех пор он стал более широким форумом, где члены могут обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес, указывается на сайте НАТО.

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