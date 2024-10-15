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Вода лишь в трети водоемов Европы в хорошем состоянии

Алексей Волошинов
16 октября 2024 г.

Чуть более трети европейских озеров и рек находились в хорошем или очень хорошем экологическом состоянии в 2021 году, говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде.

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Женщина стоит на камне в озере Оберзее в национальном парке Берхтесгаден (фото из архива)
Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Экологическое состояние всего 37% озер и рек в Европе оценивалось как хорошее или отличное в 2021 году. Об этом говорится в отчете Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), опубликованном на его официальном сайте во вторник, 15 октября. Авторы доклада отмечают, что этот показатель лишь немного вырос с 2010 года, несмотря на то, что в соответствии с Рамочной водной директивой европейские воды должны были достичь хорошего состояния уже к 2015-му.

Хороший химический статус был зафиксирован при этом лишь у 29% водоемов. В то же время подземные воды, обеспечивающие две трети питьевой воды в ЕС, находятся в заметно лучшем состоянии. По данным ЕАОС, 77% их объема имеет хороший химический статус.

Наконец, уже сейчас, утверждают исследователи, от дефицита воды ежегодно страдает 20% территории и 30% населения Европы, а в будущем эти показатели могут возрасти из-за изменения климата.

Больше всего вода страдает из-за угольной энергетики и сельского хозяйства

В отчете говорится, что европейские воды в основном подвергаются воздействию химических веществ за счет угольной энергетики и сельского хозяйства. При сжигании угля сначала поднимается в воздух, а затем возвращается на поверхность земли с осадками ртуть, а при ведении сельского хозяйства в воду попадают удобрения и пестициды.

Чтобы исправить ситуацию, авторы отчета рекомендуют не мешать естественному течению рек путем строительства плотин и каналов, а также восстанавливать водно-болотные угодия "для создания здоровых, биологически разнообразных пресноводных экосистем".

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