Бразилия боится разлива нефти с нацистских кораблей

Более 500 судов, потопленных в период Второй мировой войны, лежат у берегов Бразилии. На борту некоторых - ценные металлы. Ученые говорят, что при охоте за сырьем могут разлиться тонны нефти.

Бразильские морские биологи разгадали загадку, которая долгое время занимала ученых со всего мира: откуда берутся огромные куски каучука, которые вот уже несколько лет прибивает к пляжам северо-восточного побережья Бразилии?

Как выяснили специалисты Института морских исследований (Labomar) при Федеральном университете бразильского штата Сеара (UFC) и Автономного университета Барселоны, куски каучука весом до 200 килограммов - это груз с немецкого судна MS Weserland. Оно затонуло 3 января 1944 года и лежит на глубине более 5000 метров в Атлантическом океане.

Каучук - сырье для ведения войны

Каучук был важным сырьем при производстве автомобилей и самолетов и изготовлении обмундирования в период обеих мировых войн. Во время Второй мировой войны нацисты отправлялись в Юго-Восточную Азию, включая Сингапур, Малайзию и бывший Индокитай - ныне Вьетнам, Лаос и Камбоджу, - чтобы закупить каучук.

Помимо этого, они вывозили из региона металлы, такие как кобальт, олово, а также твердый раствор вольфрамита. Согласно расчетам бразильских исследователей, груз MS Weserland стоил бы от 17 до 68 млн долларов США, исходя из цены олова в мае 2021 года.

Огромный кусок каучука с затонувшего корабля, выброшенный на бразильский пляж Фото: Labomar UFC

"Это судно перевозило вольфрамит - товар, биржевые котировки на который зашкаливали, особенно во время пандемии ковида, поскольку он используется при производстве мобильных телефонов, планшетов и компьютеров", - объясняет Луис Эрнесто Арруда Безерра из Института морских исследований Университета Сеары.

"Затонувшие корабли - это мины замедленного действия"

В исследовании, результаты которого вскоре будут опубликованы в научном журнале Ocean and Coastal Reseach (издается Институтом океанографии при Университете Сан-Паулу) и были предоставлены в распоряжение DW, утверждается, что появление у берегов Бразилии кусков каучука с затонувшего немецкого судна по времени совпадает с ростом цен на ряд металлов.

"Это подтверждает гипотезу о несанкционированной выемке груза из морских глубин в международных водах", - отмечается в предисловии к исследованию.

Потопленное в Южной Атлантике в 1944 году судно MS Weserland перевозило не только каучук, но и твердый раствор вольфрамита Фото: Sixtant-Website

На сегодня насчитывается около трех миллионов затонувших и брошенных судов, покоящихся на дне Мирового океана. По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), примерно 8500 из них являются "потенциально загрязняющими окружающую среду".

Союзники массово топили подводные лодки нацистов

С помощью математического моделирования и анализа океанских течений между Бразилией и Африкой исследователи из Федеральных университетов Алагоаса (Ufal) и Сеары установили, что каучук находился на двух бывших кораблях гитлеровцев, потопленных в Южной Атлантике во время Второй мировой войны.

На сайте Sixtant хранится информация о судах, затонувших в этом регионе Мирового океана. Ученые из Университета Сеары использовали ее в поисках происхождения кусков каучука. На сайте также указаны названия 25 немецких и одной итальянской подводных лодок, которые были потоплены во время Второй мировой войны в ходе совместной операции военно-морских сил США, Бразилии и Великобритании.

Карта с сайта Sixtant с расположением 548 кораблей, потопленных в Южной Атлантике с 1939 по 1945 год Фото: Sixtant-Website

Всего на Sixtant собраны названия 548 кораблей, потопленных в Южной Атлантике с 1939 по 1945 годы, из них 56 - немецкие. Среди них были и суда, перевозившие более 7000 тонн мазута и 1200 тонн дизельного топлива, например, Esso Hamburg, затонувшее в июне 1941 года. По данным сайта, по меньшей мере четыре судна перевозили мазут и пять - каучук.

Первые куски каучука, выброшенные на побережье Бразилии в 2018 и 2019 годах, перевозились немецким судном MS Rio Grande, потопленном американцами в 1944 году, когда оно пыталось прорвать военно-морскую блокаду нацисткой Германии, установленную союзниками.

Отсутствие контроля в международных водах

Исследователи из Университета Сеары предполагают, что куски каучука всплыли с затонувших судов по двум причинам. Во-первых, из-за естественного разложения кораблей. Во-вторых, из-за постоянной охоты за сырьем со стороны пиратов и компаний, занимающихся таким нелегальным бизнесом.

Ученые отмечают, что нынешний мониторинг затонувших кораблей в международных водах у побережья Бразилии недостаточен для выявления потенциальных загрязнителей окружающей среды. До сих пор этот мониторинг вели США.

Добровольцы помогают ликвидировать последствия разлива нефти у берегов Бразилии, ноябрь 2019 года Фото: ANTONELLO VENERI/AFP via Getty Images

В Университете Сеары хотят попытаться составить карту затонувших кораблей, чтобы классифицировать риски, которые они несут для бразильского побережья. "Но это непростое дело, потому что большинство этих кораблей лежит на глубине более 4000 метров", - признается Марсело Соарес из Института морских исследований Университета Сеары.

Экологическая катастрофа как побочный эффект

"(Занимающиеся нелегальным бизнесом. - Ред.) компании разбирают затонувшие суда, чтобы извлечь металлы, и не обращают внимание, что в качестве побочного эффекта каучук и нефть могут вырваться наружу и достичь побережья, потому что их приносит сюда течением. И вопрос не в том, вытечет ли нефть, а в том, когда это произойдет", - предупреждает ученый-исследователь Арруда Безерра.

С 2020-го по июль 2024 года бразильские ВМС фиксировали в месяц у побережья страны в среднем 14 разливов нефти различного происхождения, что в общей сложности составило 758 инцидентов. В нынешнем году уже зарегистрировано 87 случаев с разливом в общей сложности 153 700 литров нефти.

Безерра опасается, что крупная утечка нефти из затонувших судов приведет к экологической катастрофе, аналогичной той, что была в 2019 году. Тогда у побережья Бразилии случился самый крупный разлив нефти, когда-либо зафиксированный в водах тропических широт. Около 5000 тонн нефти выбросило на берег в 11 бразильских штатах. Происхождение нефти осталось неизвестным.