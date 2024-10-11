В районе Тампы было объявлено предупреждение о штормовом приливе. Но и после урагана в центральной и северной частях Флориды все еще ожидается выпадение более 200 литров осадков на квадратный метр, а местами - и до 450 литров, а также высокие штормовые волны на побережье.