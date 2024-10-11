Ураган "Милтон" и его последствия для Флориды
Поваленные деревья, разрушенные дома, наводнения и десятки торнадо: ураган "Милтон" нанес сильный удар по американскому штату Флорида. О его последствиях - фотогалерея DW.
Сильные разрушения после урагана "Милтон"
Вечером в среду, 9 октября 2024 года, ураган третьей категории "Милтон", сопровождаемый многочисленными торнадо, обрушился на американский штат Флорида. По пути от Сиеста-Ки к югу от Тампы через центральную часть штата ураган ослабел до первой категории.
"Милтон" выглядел угрожающе даже со спутника
Власти обнародовали предупреждения об угрозе, исходящей от мощного шторма, который поначалу приближался со стороны Мексиканского залива к Флориде в виде урагана пятой категории. Со скоростью ветра до 195 км/ч и сильным дождем "Милтон" достиг побережья Флориды, выкорчевывая деревья и вызывая наводнения. Почти 2,6 миллиона жителей штата временно остались без электричества.
Предупреждение о штормовом приливе
В районе Тампы было объявлено предупреждение о штормовом приливе. Но и после урагана в центральной и северной частях Флориды все еще ожидается выпадение более 200 литров осадков на квадратный метр, а местами - и до 450 литров, а также высокие штормовые волны на побережье.
Смертоносные торнадо
В связи с "Милтоном" было зафиксировано по меньшей мере 19 торнадо. Они с огромной силой пронеслись по жилым районам Флориды, разрушив около 125 домов еще до того, как ураган достиг побережья. "Мы потеряли несколько человек", - сообщил шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон, не назвав точное число жертв.
Высокая опасность для жизни в зоне эвакуации
Поваленные пальмы лежат на улице в Форт-Майерсе. Зоны эвакуации во Флориде охватывают 15 округов, до 7,2 млн человек власти попросили покинуть свои дома. Несмотря на предупреждение, некоторые жители все же остались дома. Власти сообщили, что спасатели не могли оказывать помощь в разгар шторма из-за высокой опасности для жизни.
Убежища в школах и спортзалах
Эвакуированные укрывались в убежищах, чтобы защитить себя от разрушительного урагана - например, в спортзале средней школы Ривер-Ридж на этом фото.
"Разрушительная сила возросла"
Тропические циклоны формируются над теплыми океанскими водами, они регулярно достигают берегов Флориды в сезон ураганов с июня по ноябрь. Немецкий климатолог Мохиб Латиф (Mojib Latif) видит здесь связь с антропогенным изменением климата. "В целом разрушительная сила ураганов возросла, - заявил Латиф немецким СМИ. - Это явно связано с потеплением вод мирового океана".
"Милтон" движется по направлению к Атлантике
Жители Веллингтона оценивают ущерб, нанесенный торнадо их району. После пересечения территории Флориды "Милтон" снова оказался над морем. По прогнозам Центра ураганов США, он пройдет к северу от Багамских островов.