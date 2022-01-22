Правительство ФРГ отказалось признать атомную энергию "зеленой"

Правительство ФРГ в заявлении, направленном Еврокомиссии (ЕК), категорически отказалось признавать атомную энергетику "зеленой", сообщили вечером в пятницу, 21 января, немецкие СМИ со ссылкой на текст заявления. "По мнению федерального правительства, атомная энергия не соответствует концепции устойчивого развития. Нельзя исключить серьезных аварий с угрозами для человека и окружающей среды. Атомная энергия - дорогостоящая, вопрос об утилизации атомных отходов также не урегулирован", - говорится в документе.

В то же время правительство ФРГ согласилось признать природный газ так называемой промежуточной технологией. "По мнению федерального правительства, газ, используемый в самых современных и эффективных газовых электростанциях в течение ограниченного срока - до перехода на энергетику, зиждущуюся на возобновляемых энергоносителях, - является промежуточным звеном, позволяющим быстро отказаться от угля и тем самым добиться в краткосрочной перспективе сокращения выбросов углекислого газа и обеспечить ускоренный переход на возобновляемые источники энергии", - указывается в заявлении.

Срок подачи обоснований в ЕК истек в ноль часов 22 января. В правительстве ФРГ до последней минуты шли споры о допустимости признания газа энергоносителем, соответствующим концепции устойчивого развития. Относительно непризнания "зеленой" атомной энергетики согласие в кабинете было достигнуто уже давно.

Планы ЕС в сфере энергетики

В конце декабря Еврокомиссия разослала проект заключения, в котором говорится, что инвестиции в АЭС последнего поколения могут быть признаны соответствующими концепции устойчивого развития при наличии приемлемого плана захоронения атомных отходов. Газовые электростанции также признаются "зелеными" на ограниченный срок при соблюдении ряда условий.

Агентство AFP отмечает, что несмотря на негативное отношение правительства ФРГ к атомной энергетике, Германии едва ли удастся помешать Еврокомиссии реализовать свою программу, поскольку лишь немногие страны ЕС открыто выступили против признания атомной энергетики и газа "зелеными" видами энергии. Австрия и Люксембург намерены подать в суд, чтобы предотвратить включение атомной энергетики в список "зеленых" инвестиций.

Отказ Германии от АЭС

Германия еще в 2000 году приняла решение о постепенном отказе от атомной энергетики. На тот момент в стране действовали 19 АЭС. В 2011 году при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel) было решено завершить этот процесс к концу 2022 года. Сейчас в ФРГ осталось всего три АЭС, их должны отключить до 31 декабря.

Смотрите также:

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Зона отчуждения После аварии на ЧАЭС возникла необходимость контроля на территориях, которые подверглись наибольшему радиоактивному загрязнению - это города Чернобыль и Припять. 30-километровая зона вокруг станции была закрыта для свободного доступа. Сегодня в Чернобыле расположено предприятие по управлению зоной отчуждения, там также живут до 2800 человек персонала предприятий, строящих арку для саркофага.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Чернобыльская АЭС В 1970-х годах в Чернобыльском районе началось строительство первой атомной электростанции на Украине. ЧАЭС расположена в 3 км от города Припять и в 18 км от города Чернобыль. Она производила десятую долю электроэнергии в УССР. Полностью ЧАЭС была остановлена только в конце 2000 года. Сейчас продолжаются работы по строительству нового изолирующего сооружения над четвертым энергоблоком.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Чернобыль - административный центр зоны отчуждения До аварии в Чернобыле проживали 12,5 тыс человек, все они были эвакуированы через несколько дней после трагедии. На данный момент город входит в 30-километровую зону отчуждения, являясь ее административным центром. Персонал находящихся здесь предприятий проживает в заброшенных многоквартирных домах. При пересечении границ зоны отчуждения все обязаны проходить дозиметрический контроль.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Арка - новое укрытие для саркофага В ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали более 600 тысяч человек. Главной их задачей было строительство бетонного саркофага для 4-го энергоблока. Под действием внешних факторов и радиации старое укрытие начало разрушаться, что несет опасность - там до сих пор хранятся около 200 т радиоактивных веществ. Новое арочное сооружение должно накрыть саркофаг и позволить начать его частичный демонтаж.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии "Самоселы" в зоне отчуждения До сих пор концентрация радионуклидов в зоне отчуждения высока, что не позволяет снять ограничения на проживание там. Однако вскоре после аварии и эвакуации местные жители под разными предлогами начали возвращаться в родные дома. Этих людей прозвали "самоселами". На сегодняшний день их в зоне около 180 человек: 80 - в Чернобыле и еще около 100 - в селах, расположенных в 30-километровой зоне.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Автолавка с продуктами два раза в месяц В основном "самоселы" - это пожилые люди. Они проживают сейчас в четырех деревнях 30-километровой зоны отчуждения. "Самоселы" выращивают овощи и фрукты, собирают грибы в лесу и пьют воду из колодцев. Из благ цивилизации у них только электричество. Продуктовая автолавка с хлебом и крупами приезжает два раза в месяц, а раз в месяц почтальон развозит пенсии.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Припять - город-призрак Город Припять расположен на берегу одноименной реки в 3 км от ЧАЭС. Именно он подвергся наибольшему радиоактивному загрязнению. Население города Припять составляло 47,5 тыс человек, на следующий день после аварии все они были эвакуированы. Даже после проведения работ по дезактивации уровень радиации слишком высок, поэтому город непригоден для проживания.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Секретный объект "Дуга-1" Секретный объект "Дуга-1" - радиолокационная станция советских времен, предназначенная для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. "Дуга-1" так никогда и не заступила целиком на боевое дежурство. Размеры сооружения из множества антенн - 700 м в длину и 150 м в высоту. После аварии на ЧАЭС объект законсервировали, позже основные его элементы демонтировали и вывезли.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии "Ковш смерти" Так называемый "ковш смерти" - одна из нынешних достопримечательностей города Припять. Ковш использовался при ликвидации последствий аварии непосредственно на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Излучение от ковша (даже в нескольких метрах от него) превышает норму в десять тысяч раз. Прикасаться к нему запрещено.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Образцовый город советской эпохи Город Припять строился как образцово-показательный, при его возведении использовались инновационные для тех лет архитектурные решения. На момент эвакуации в 1986 г. в Припяти было 15 детских садов, 5 школ, бассейны, столовые, спорткомплексы, поликлиники, кинотеатр и дворец культуры. Сейчас от города почти ничего не осталось: дороги заросли, во многих зданиях обвалились внутренние перегородки.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Мертвая земля Припять должен был стать самым красивым, образцовым городом советской Украины. Но в историю он вошел как город-памятник самой страшной ядерной катастрофы в мире. На данный момент в Припяти действует только спецпрачечная, станция фторирования и обезжелезивания воды и гараж спецтехники ЧАЭС. В городе не проживает ни один человек.

Чернобыльская зона через 30 лет после трагедии Зона экстремального туризма Ежегодно зону отчуждения посещает несколько тысяч туристов-экстремалов. До начала конфликта на востоке Украины среди туристов-иностранцев лидировали граждане России. Сегодня больше всего гостей из Польши, Чехии и США. Автор: Анастасия Магазова

