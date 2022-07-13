Канцлер ФРГ Олаф Шольц не меняет план по отказу от атомной энергии

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает возражения против сворачивания атомной энергетики в стране обоснованными, несмотря на угрозу нехватки природного газа. Об этом в среду, 13 июля заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Правительство не меняет свою позицию, несмотря на мощное давление со стороны оппозиционного блока ХДС/ХСС и партнеров по правительственной коалиции из Свободной демократической партии (СвДП). Сторонники использования атомной энергии обеспокоены ненадежностью поставок российского газа в связи с войной в Украине и временной остановкой газопровода "Северный поток - 1". Так, председатель фракции СвДП в бундестаге Кристиан Дюрр (Christian Dürr) заявил, что Германии грозит "суровая зима", и в такой ситуации "нужно использовать все", включая атомные электростанции, чтобы не тратить "лишний кубометр газа".

В свою очередь сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Заскиа Эскен (Saskia Esken) считает попытки продлить работу атомных электростанций "совершенно бессмысленными".

Закрыть атомные электростанции нужно из соображений безопасности

В Германии остается 3 атомных электростанции, работа которых должна быть прекращена до конца года. Это последняя фаза долгосрочного плана по отказу от атомной энергетики, который был утвержден в 2011 году после аварии на японской АЭС "Фукусима".

В министерстве экономики и защиты климата ФРГ утверждают, что закрытие станций совершенно необходимо, и план по их выводу из работы уже запущен. После декабря 2022 года уже технически невозможно будет соблюдать все протоколы безопасности на этих объектах.

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