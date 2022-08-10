Швейцария готова представлять интересы Украины в России

На 168-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 августа (время московское).

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Украина обратилась к Швейцарии с просьбой представлять ее интересы в России, соответствующие переговоры с Киевом завершены, сообщил швейцарский МИД в Берне. По словам представителя ведомства, Швейцария готова выступить в качестве дипломатического посредника между Москвой и Киевом, однако для этого необходимо согласие РФ. В настоящее время Швейцария представляет интересы США в Иране, Ирана в Канаде, взаимно России и Грузии, а также Саудовской Аравии и Ирана.

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Российские военные применили РСЗО "Ураган" для удара по центральной части Бахмута. В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 мирных граждан, еще 6 получили ранения, - заявили в Донецкой областной прокуратуре. "Полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары".

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Российские правозащитники, ученые и деятели культуры написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предложить властям так называемой "ДНР" ввести мораторий на применение смертной казни. Авторы письма, опубликованного на ресурсе по сбору подписей change.org, уверяют, что смертная казнь не свойственна ни русской культуре, ни российскому государству. На данный момент под обращением стоит свыше 400 подписей.

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Марине Овсянниковой грозит до 10 лет лишения свободы

Бывшему сотруднику "Первого канала" Марине Овсянниковой предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Как сообщил в своем Telegram-канале адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, сегодняшнюю ночь его подзащитная проведет в ИВС. "Вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой", - отметил юрист

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Прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Запрет может войти в новый, седьмой пакет санкций. По информации корреспондента DW, дискуссия на эту тему возникла и в правительстве ФРГ. Пока на этот счет нет единого мнения. Ожидается, что страны ЕС обсудят этот вопрос на встрече министров иностранных дел в Праге.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин предложили прекратить выдавать гражданам РФ шенгенские визы. Президент Украины Владимир Зеленский призывает ввести запрет для россиян на въезд в страны ЕС.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области - важному звену в логистических цепочках российских военных. "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС и странам G7 прекратить выдачу виз россиянам. "Президент Украины Владимир Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - написал дипломат в своем Twitter.

Советник Зеленского озвучил условия для переговоров с Москвой

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Киев может вернуться к переговорам с Москвой только тогда, когда будет видна реалистичная отправная точка вместо кремлевского ультиматума и намерения аннексировать все оккупированные территории Украины. Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в комментарии BBC. По его словам, Россия продемонстрировала пренебрежение законами войны и отсутствие гуманного отношения к мирному населению на оккупированных территориях, поэтому нет никакой веры, что РФ выполнит какие-либодостигнутые договоренности.

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По данным министерства обороны Украины, только пять из пятнадцати поставленных Германией и Нидерландами самоходных гаубиц PzH 2000 в данный момент находятся в рабочем состоянии. Об этом в интервью медиакомпании n-tv заявил член комитета бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber), вернувшись из многодневной поездки по Украине. Насколько ему известно, указал политик, ни одна самоходная гаубица не была уничтожена российскими военными. Фабер отметил, что ВСУ активно используют гаубицы, которые, соответственно, нуждаются в запасных частях.

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Посольство Узбекистана в России предостерегло соотечественников от участия в войне на территории иностранных государств, в том числе Украины. Как сообщает Podrobno.uz, в дипмиссии отметили, что наказание по ст 154 (наемничество) Уголовного кодекса республики предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что лидер "Общества Центральной Азии узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов предложил представителям узбекской диаспоры в Перми создать добровольческий батальон для участия в боевых действиях на территории Украины. "Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который кушаем", - заявил он.

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У Украины есть достаточно доказательств того, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было спланировано Россией. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ. "Это грубое и серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, заслуживает не только нашего решительного осуждения, но и использования всех доступных механизмов для привлечения к ответственности всех виновных в российских военных преступлениях. Независимо от того, сколько времени это займет", - цитирует дипломата "Укринформ".

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Главы министерств иностранных дел стран G7 призвали Россию передать контроль над Запорожской АЭС и всеми "ядерно-техническими объектами внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца - Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию". Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Германии. В документе также выражается глубокая обеспокоенность "серьезной угрозой, которую представляет захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил", что значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента и подвергает опасности "население Украины, соседних государств и международное сообщество".

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Немецкая зентиная самоходная установка Gepard

Вооруженные силы Украины получили из Германии еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard. Об этом объявило правительство Германии. Таким образом, Украине переданы 12 подобных ЗСУ.

Кроме того, за последние несколько дней поставлено 49 тыс. снарядов к Gepard и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Хроника событий 10 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 августа 14.00 - 23.59 >>>