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Фото Таране Алидости без хиджаба
Фото Таране Алидости без хиджабаФото: SalamPix/ABACA/picture alliance
КультураИран

Кинозвезда в Иране задержана после поддержки протестующих

Екатерина Венкина
48 мин. назад

Звезда оскароносного фильма "Коммивояжер" Таране Алидости задержана за выражение солидарности с протестующими в Иране. Актриса ранее разместила в Instagram фото без хиджаба.

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Известную иранскую актрису, звезду оскароносного фильма "Коммивояжер", 38-летнюю Таране Алидости задержали за выражение солидарности с протестующими в Иране, распространение "ложной и искаженной" информации и "подстрекательство" к беспорядкам. Об этом в воскресенье, 18 декабря, передало иранское проправительственное агентство Tasnim.

По версии властей ИРИ, Алидости не смогла "предоставить документы", подтверждающие ее утверждения о протестах.

"Любая международная организация, которая стоит в стороне и не реагирует на эту кровавую бойню, является позором для человечества", - написала актриса в Instagram о повешении властями 23-летнего рэпера Мохсена Шекари. Исполнительница также неоднократно выступала в защиту протестующих после смерти 22-летней Махсы Амини. Профиль Алидости с более чем 8 млн подписчиков 18 декабря недоступен в Instagram.

Как передал портал Misan Online, наряду с Таране Алидости задержан и допрошен ряд других иранских знаменитостей. 

Мировые деятели искусства высказываются в поддержку Алидости

В поддержку исполнительницы высказываются мировые деятели искусства. Алидости - одна из самых талантливых и известных актрис Ирана, - подчеркнул сопредседатель  Международного кинофестиваля в Торонто Кэмерон Бейли в Twitter. "Надеюсь, она скоро будет освобождена и продолжит представлять сильные стороны иранского кино", отметил Бейли.

Британская актриса Назанин Бониади, имеющая иранские корни, также выразила поддержку Алидости. Она была задержана за "размещение фото без обязательного хиджаба в знак солидарности с протестующими", написала Бониади.

Звезда "Коммивояжера" 9 ноября разместила в соцсетях снимок без хиджаба, поддержав митингующих. Она сопроводила фото подписью: "Женщина, жизнь, свобода".

Массовые выступления в Иране

Массовые выступления в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно". Протестные акции стали крупнейшими со времен революции 1979 года - они затронули 160 городов во всех провинциях страны. Сообщалось также о гибели 61 сотрудника службы безопасности. По данным Высшего совета национальной безопасности Ирана на 3 декабря, общее число жертв превысило 200. Базирующаяся в Осло правозащитная группировка Iran Human Rights 17 декабря привела цифру в 469 погибших. По данным ООН, иранские власти задержали минимум 14 тыс. человек.

Показательные казни несогласных

О казни первого участника массовых акций в Иране стало известно 8 декабря. Речь шла о 23-летнем рэпере Мохсене Шекари. Исламский революционный суд также счел молодого человека виновным во "вражде против Бога". По версии следствия, 25 сентября он участвовал в блокировании бульвара в районе Саттар-Хан в Тегеране и ранил ножом члена военизированного формирования "Басидж", подчиняющегося Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Сам активист заявил, что был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".

Как передало иранское агентство Mizan, публичной казни через повешение в городе Мешхеде на северо-востоке Ирана 12 декабря был подвергнут Маджидреза Рахнавард. По версии властей в Тегеране, в ходе протестов в ноябре Рахнавард зарезал двух членов "Басиджа". Суд обвинил демонстранта во "вражде против Бога" и 29 ноября приговорил к смертной казни.

Евросоюз 12 декабря ввел дополнительные санкции в отношении Ирана в связи с серьезными нарушениями прав человека.

Таране Алидости известна по фильмам "История Элли", "У каждого свое кино". В ленте "Коммивояжер" 2016 года актриса сыграла одну из главных ролей. В 2017 года картина была удостоена премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

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