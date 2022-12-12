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Фото: Oscar del Pozo/AFP
ПолитикаИран

В Иране во время протестов убито 44 ребенка

Дарья Постнова
44 мин. назад

По подсчетам Amnesty International, за время протестов полицейскими в Иране были убиты минимум 44 ребенка; власти заставляют семьи погибших снять обвинения.

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В расширенном докладе от 12 декабря Amnesty International обнародовало детали гибели 44 детей, убитых полицейскими за время протестов в Иране. Как минимум в 13 случаях власти заставили членов семьи погибших детей публично снять обвинения с полицейских, в том числе посредством угроз оставшимся в живых детям и родителям.

Расследование Amnesty International показало, что полицейские застрелили 34 из идентифицированных детей боевыми патронами. По меньшей мере четверо были убиты металлической дробью с близкого расстояния. Пятеро других детей скончались от травм, характерных для побоев, одна девочка была убита после удара по голове баллоном со слезоточивым газом. Среди зарегистрированных жертв-детей - 39 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет и пять девочек от 6 до 17 лет.

В докладе приводится история 16-летнего мальчика, убитого боевыми патронами. Его отец заявил 13 ноября в интервью независимому Radio Farda, что агенты службы безопасности и разведки вынудили его отказаться от обвинений против убийц ребенка.  "Они вызвали меня и сказали, что я должен говорить все, что они мне продиктуют<...> Правительство убило моего сына и должно понести ответственность", - подчеркнул мужчина.


Международное общество защиты прав человека ранее сообщало о 470 убитых во время протестов в Иране, в том числе 64 детях. Amnesty International пояснила, что разница в подсчетах может объясняться тем, что как минимум 10 человек на момент смерти уже были совершеннолетними; в остальных случаях в данный момент невозможно установить, была ли смерть связана с протестами.

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