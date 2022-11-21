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Сборная Ирана по футболуФото: HANNAH MCKAY/REUTERS
СпортИран

Футболисты Ирана не пели гимн перед матчем ЧМ-2022

Даниил Сотников
17 мин. назад

Игроки сборной Ирана по футболу молча слушали национальный гимн в знак солидарности с протестующими.

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Футболисты сборной Ирана в знак солидарности с протестующими жителями страны не стали петь свой национальный гимн перед первым матчем Чемпионата мира по футболу против Англии в понедельник, 21 ноября.

На предматчевой пресс-конференции капитан команды Алиреза Джаханбахш заявил, что решение петь гимн или нет в знак поддержки жертв подавления протестов будет принято всеми членами команды совместно. В итоге игроки молча слушали музыку гимна, не подпевая ему. 

Как отмечает AFP, во время исполнения гимна в трансляцию попала плачущая женщина в белом платке, которая аплодировала игрокам. На трибуне с иранскими болельщиками также был замечен плакат с надписью "Женщины, жизнь, свобода". 

Протесты в Иране продолжаются 2 месяца

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца сентября. Поводом для их начала стала смерть 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за "неправильное" ношение хиджаба. По словам свидетелей, девушку избили в полицейской машине, после чего она впала в кому, а затем умерла.

Власти Ирана утверждают, что Амини умерла от "внезапной остановки сердца". Ее родственники настаивают, что девушка была здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

После гибели Махсы по всей стране начались политические протесты, направленные против режима. Власти Ирана жестко подавляют их. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), в ходе протестов погибли как минимум 378 человек, включая 47 детей. Правозащитная группа Hengaw утверждает, что иранские силы безопасности в последние дни "значительно увеличили использование летального оружия при атаках на протестующих".

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