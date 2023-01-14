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Бывший замминистра обороны Ирана Алиреза Акбари
Бывший замминистра обороны Ирана Алиреза АкбариФото: saednews
Права человекаИран

В Иране казнен обвиненный в шпионаже экс-замминистра обороны

Олег Соколенко
1 ч. назад

Бывший замминистра обороны Алиреза Акбари повешен в Иране. Он имел второе британское гражданство и был обвинен в шпионаже на разведку Великобритании. Правозащитники считают, что признания были выбиты из Акбари пытками.

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Бывший замминистра обороны Алиреза Акбари повешен в Иране, сообщило государственное агентство Mizan в субботу, 14 января. Оно не уточнило, когда именно совершена казнь, однако агентство AP передает со ссылкой на свои источники, что это могло случиться несколько дней назад.

Следствие обвиняло Акбари, имевшего второе гражданство Великобритании, в шпионаже на британскую разведку MI-6. В интернет было выложено видео, на котором бывший замминистра признается в работе на разведку Великобритании. Однако правозащитники указывают на то, что в видеоролике видны многочисленные следы монтажа, и, по-видимому, признания были выбиты из Акбари пытками.

Алиреза Акбари в 1988 году руководил вступлением в силу режима прекращения огня с Ираком после восьми лет войны. Он также был близок к экс-министру обороны, контр-адмиралу Али Шамхани, который остается влиятельным силовиком в стране. В связи с этим наблюдатели не исключают, что казнь Акбари могла быть результатом подковерной борьбы за власть.

Великобритания и США осудили казнь Акбари

МИД Великобритании уже назвал эту казнь британского гражданина "варварством", которое "заслуживает осуждения в самых решительных выражениях".  Премьер-министр страны Риши Сунак в свою очередь заявил о "бессердечном и трусливом" акте "режима, который не соблюдает права собственных граждан".

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что Акбари накачивали наркотиками и пытали в заключении, допрашивали сотни часов и заставили оговорить себя, - сказал спикер Госдепартамента США Ведант Патель. - Если говорить шире, иранская практика произвольных и незаконных задержаний, выбивания признаний и политически мотивированных казней абсолютно неприемлема и должна быть прекращена".

Ранее Евросоюз осудил казни участников протестов, которые продолжаются в Иране с сентября. Обвинения в шпионаже также были предъявлены официальным Тегераном двум гражданам Франции

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